В 2025 году Huawei выпустит 400 000 ИИ-чипов. Проблемы производства и стратегия компании на фоне санкций.

Huawei увеличивает выпуск чипов искусственного интеллекта Ascend 910C и Ascend 910B. В 2025 году планируется произвести 100 000 и 300 000 единиц соответственно. По данным Financial Times, текущий выход продукции увеличен до 40%, а к следующему году показатель планируется повысить на 60%.

Чипсет Ascend 910C, разработанный в 2023 году, ранее тестировался ограниченным кругом китайских технологических компаний. В 2024 году Huawei произвела 200 000 процессоров Ascend 910B, несмотря на сложности, связанные с устаревшим оборудованием и дефицитом инженерных кадров.

фото: Huawei/X

Согласно отчёту, Huawei контролирует 75% рынка ИИ-чипов в Китае. Производительность Ascend 910C оценивается в 60% от показателей Nvidia H100 в сфере вычислений, что сокращает зависимость страны от зарубежных решений. Однако Nvidia сохраняет потенциал для поставок в КНР, учитывая текущие объёмы производства Huawei.