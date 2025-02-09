В рамках торговых войн с Китаем, обостренных Трампом, TSMC также обеспечивает себе безопасность. Компания проводит утверждение 16-нм и более продвинутые технологии производства.

С приходом Дональда Трампа к власти торговые войны разгорелись с новой силой. Дополнительные налоги и ограничения, особенно в отношении Китая, также сильно влияют на мировую экономику. TSMC еще больше ограничила производство в Китае, приняв новое решение.

Согласно сделанному заявлению, чипы от китайских разработчиков будут допущены к 16-нм и последующим нормам, если они были собраны и протестированы в компаниях, одобренных Управлением безопасности США. В противном случае они могут быть переведены на 16-нм и более зрелые техпроцессы.

Китай отливает огромное количество 16-нм/18-нм чипов. В этом отношении принятые новые решения приведут к неприятностям. Многие китайские разработчики начали обращаться в одобренные ведомством компании, чтобы получить основания для заказа сборки и тестирования.

Еще одна проблема заключается в том, что эти китайские разработчики создают чипы для американских и европейских производителей автомобилей. Ужесточение процедуры внесения в «черный список» негативно сказывается на балансе спроса и предложения в индустрии микросхем.