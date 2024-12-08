Компании Echion Technologies и Switch Technologies представили первый в мире действующий автомобиль, работающий на технологии активных анодных материалов. Первый в своем роде автомобиль оснащен технологией анода XNO.

В рамках инновационного подхода к созданию электромобилей был представлен первый в мире автомобиль, работающий на технологии активного анодного материала с поддержкой XNO. Технология была разработана в сотрудничестве компаний Echion Technologies и Switch Technologies.

Благодаря технологии XNO, основанной на ниобии, автомобиль может быть полностью заряжен всего за 10 минут. Это стало возможным благодаря использованию активного анодного материала.



Технология XNO не только обеспечивает преимущество быстрой зарядки, но и способна поддерживать высокую плотность энергии даже в экстремальных температурных условиях. Кроме того, она обеспечивает высокую мощность в течение более чем 10 000 циклов.

Технология XNO, лежащая в основе этого автомобиля, способна изменить характеристики тяжёлых электромобилей. Echion Technologies утверждает, что анодные материалы XNO обеспечивают сверхбыструю зарядку, длительный срок службы и исключительные характеристики безопасности.

3 декабря в Австралийском центре автоматизации и робототехники (AARP) в Перте, Австралия, была продемонстрирована технология, применённая на автомобиле Toyota Land Cruiser 79 Series.

Инженерные работы были проведены компанией Switch Technologies в ходе интенсивного девятимесячного процесса разработки. В рамках этого процесса были изготовлены новые аккумуляторные модули и блоки XNO, разработанные специально для Land Cruiser.

Компания Echion способна производить 2 000 метрических тонн XNO в год. Это эквивалентно примерно 1 ГВт-ч производства литий-ионных элементов.