Intel готова выйти на рынок со своими дискретными видеокартами Arc второго поколения под кодовым названием Battlemage, работающими на базе архитектуры ядра Xe2. Ожидается, что новая архитектура Xe2 обеспечит значительный прирост производительности.

Компания Intel готовится вновь выйти на рынок графических карт для геймеров со своим вторым поколением GPU. Эти новые GPU под кодовым названием Battlemage будут работать на базе архитектуры ядра Xe2. Intel стремится повысить производительность и эффективность, опираясь на опыт, накопленный при создании первого поколения GPU Arc Alchemist.

В последнем эпизоде серии передач Intel «Talking Tech» Томас Петерсен рассказал об инновациях, предлагаемых архитектурой GPU Xe2, и подчеркнул, что они уже готовы. Архитектура Xe2, которая впервые появилась в чипах Lunar Lake, также появится в графических процессорах Arc Battlemage. Томас Петерсен заявил, что эти новые GPU обеспечат прирост производительности до 50 % и будут иметь множество архитектурных изменений по сравнению с предыдущим поколением. Построенные на базе надежной программной инфраструктуры, созданной на чипах Alchemist, графические процессоры Battlemage привлекут внимание благодаря более крупным конфигурациям.

Работа Intel над графическими процессорами Battlemage началась сразу же после завершения разработки архитектуры Arc Alchemist. Команде разработчиков пришлось поработать над Alchemist немного дольше, так как это был первый случай появления Intel на рынке дискретных видеокарт. Компании потребовалось время, чтобы создать значительную экосистему в этой области, но программная поддержка Alchemist наконец-то созрела. Да, недостатки еще есть, но Intel продемонстрировала свою способность быстро обновляться.

Однако сейчас все внимание приковано к Arc Battlemage, который работает на базе графической архитектуры Xe2 и предлагает более высокую производительность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением. По сообщениям, графические процессоры Battlemage на базе Xe2 будут иметь более широкую конфигурацию и более быструю подсистему памяти, чем интегрированные версии в SOC Lunar Lake.

Архитектура GPU Xe2 включает в себя множество изменений, направленных на более эффективное использование ядер, оптимизацию распределения работы и снижение накладных расходов на программное обеспечение. Кроме того, среди основных особенностей этой архитектуры можно назвать Arc Ray-Tracing Units (блоки трассировки лучей) второго поколения, более глубокие и большие кэши, поддержку новых AI-инструкций, таких как FP16 и INT8, новые медиа- и дисплейные движки.

Ядро Xe второго поколения, которое лежит в основе архитектуры Xe2, оснащено реконфигурированными процессорами SIMD16 и 8 512-битными векторными процессорами. Это новое ядро обладает расширенными вычислительными возможностями, поддерживающими математические операции и операции FP64. Кроме того, движки Xe Matrix Extensions (XMX) работают быстрее благодаря поддержке большего количества типов данных, таких как INT2, INT4, INT8 и FP16.

Render Slices в архитектуре Xe2 масштабируются и оптимизируются для уменьшения задержек и улучшения совместимости аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, новый движок Geometry Engine обеспечивает в 3 раза более высокую производительность обработки вершин и затенения сетки, а новые пиксельные бэкенды отличаются вдвое большей производительностью смешивания и увеличенным на 33 % кэшем пиксельных цветов. Блок трассировки лучей (RTU) в Xe2 стал больше и быстрее, чем в предыдущем поколении.

Как мы уже говорили, первым продуктом, использующим архитектуру Xe2, стали процессоры Lunar Lake. Мы увидим ноутбуки с Lunar Lake в следующем месяце. Lunar Lake оснащен 8 ядрами Xe2, 64 Vector Engine, 8 блоками трассировки лучей и 8 МБ кэша L2. Эта новая структура обеспечила на 50 % более высокую производительность по сравнению с Meteor Lake, при этом значительно улучшив энергоэффективность. Разумеется, все эти цифры взяты из собственных данных Intel. Мы увидим реальные результаты, когда устройства будут выпущены. Возможно, мы увидим карты Battlemage в самом конце этого года или, что вероятнее, в 2025 году.