На мероприятии Made by Google компания Google представила новые функции для телефонов, которые будут использовать искусственный интеллект Gemini в серии Pixel 9 и других устройствах. Gemini Live - самая важная из них.

На мероприятии Made by Google компания Google представила новые функции Gemini AI, такие как Add Me, Pixel Screenshots, Pixel Studio, рассказав о возможностях искусственного интеллекта, которые Google привнесёт в свои устройства.

Одной из главных функций является Gemini Live — ответ Google на продвинутый голосовой режим ChatGPT. С помощью Gemini Live пользователи смогут взаимодействовать с чатботом, приостанавливать и возобновлять разговор в любое время. Кроме того, Gemini Live можно использовать без рук: вы сможете продолжать разговор с приложением Gemini в фоновом режиме или когда телефон заблокирован. Таким образом, вы сможете общаться на ходу, как при обычном телефонном звонке.

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В настоящее время Gemini Live доступен на английском языке для пользователей Android-устройств, подписавшихся на Gemini Advanced. В будущем приложение станет доступно и для устройств на базе iOS, а также будет добавлено больше языковых опций. По словам Google, для Gemini Live было добавлено 10 различных голосов.

Google объявила, что в ближайшие недели добавит расширения Gemini для YouTube Music, Keep, Tasks и Utilities. Например, будет добавлено расширение для Календаря, в котором можно будет сфотографировать билет на концерт и спросить Gemini, свободны ли вы в этот день.

Кроме того, компания сообщила, что будет интегрировать всё больше функций Gemini в Android. Пользователи смогут вызывать Gemini на помощь долгим нажатием кнопки питания или командой «Hey Google». Или задать вопрос о чём-то на экране, а также о том, что они смотрят, если это видео на YouTube.

Также Google заявила, что сделает Gemini более безопасным в использовании и защитит личные данные пользователей.