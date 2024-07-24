Samsung делает ставку на искусственный интеллект как будущее мобильных устройств. По словам ТМ Ро, президента подразделения Mobile Experience (MX) компании Samsung, на смену существующим телефонам придут совсем другие устройства.

Samsung полностью сосредоточилась на искусственном интеллекте для будущего мобильных устройств. Компания уже представила свои первые смартфоны Galaxy с поддержкой искусственного интеллекта - серию Galaxy S24 - в начале этого года. Однако ТМ Ро, глава подразделения Samsung Mobile Experience (MX), утверждает, что компания работает над телефонами с искусственным интеллектом, которые будут кардинально отличаться от существующих смартфонов.

ТМ Ро заявил, что будущие телефоны с искусственным интеллектом «могут радикально отличаться от нынешних телефонов Samsung».

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фото: krea.ai Помимо телефонов и планшетов, Samsung уже привнесла некоторые функции Galaxy AI в свои носимые устройства, включая смарт-часы и беспроводные наушники.

С другой стороны, устройства, ориентированные на искусственный интеллект, мы видели и раньше. Например, на рынок выходили такие устройства, как Humane AI Pin и Rabbit R1, но ни одно из них не стало успешным. Потому что эти устройства не удовлетворяли никаких потребностей и не делали ничего такого, чего не могли бы сделать смартфоны.

Пока неизвестно, когда мы увидим телефоны Samsung, ориентированные на «искусственный интеллект», о которых упомянул ТМ Ро, однако в ближайшие периоды мы увидим больше расширений в области искусственного интеллекта от южнокорейской компании. Компания активно работает над One UI 7.0, и заявлено, что в этом поколении будут большие изменения. Кроме того, в этом году ожидается появление обновленного голосового помощника Bixby, работающего на базе производительного искусственного интеллекта.