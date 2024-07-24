Samsung полностью сосредоточилась на искусственном интеллекте для будущего мобильных устройств. Компания уже представила свои первые смартфоны Galaxy с поддержкой искусственного интеллекта - серию Galaxy S24 - в начале этого года. Однако ТМ Ро, глава подразделения Samsung Mobile Experience (MX), утверждает, что компания работает над телефонами с искусственным интеллектом, которые будут кардинально отличаться от существующих смартфонов.
ТМ Ро заявил, что будущие телефоны с искусственным интеллектом «могут радикально отличаться от нынешних телефонов Samsung».
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Помимо телефонов и планшетов, Samsung уже привнесла некоторые функции Galaxy AI в свои носимые устройства, включая смарт-часы и беспроводные наушники.
С другой стороны, устройства, ориентированные на искусственный интеллект, мы видели и раньше. Например, на рынок выходили такие устройства, как Humane AI Pin и Rabbit R1, но ни одно из них не стало успешным. Потому что эти устройства не удовлетворяли никаких потребностей и не делали ничего такого, чего не могли бы сделать смартфоны.
Пока неизвестно, когда мы увидим телефоны Samsung, ориентированные на «искусственный интеллект», о которых упомянул ТМ Ро, однако в ближайшие периоды мы увидим больше расширений в области искусственного интеллекта от южнокорейской компании. Компания активно работает над One UI 7.0, и заявлено, что в этом поколении будут большие изменения. Кроме того, в этом году ожидается появление обновленного голосового помощника Bixby, работающего на базе производительного искусственного интеллекта.