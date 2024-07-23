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dima0782
Ученые обнаружили пещеру на Луне, размеры которой позволят построить в ней научную базу
Это важное открытие, поскольку оно позволит создать там космические базы, чтобы защитить астронавтов от опасностей лунной поверхности.

Недавние исследования показали существование пещеры на Луне. В ней имеется полость размером с футбольное поле, что позволило бы построить там космическую базу для защиты астронавтов от экстремальных температур и радиации лунной поверхности.

Наука предполагала, что на спутнике находятся пещеры, но только сейчас исследование Университета Тренто доказало это. Согласно их недавнему исследованию, о котором можно прочитать в научном журнале Nature, самый большой из известных рвов на Луне содержит пещеру длиной около 85 метров и шириной 45 метров.

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Фото: Nicolas Thomas Источник: Unsplash

Это важное открытие, поскольку размеры пещеры позволяют разместить в ней космическую базу. Это облегчило бы космические полеты, поскольку лунная поверхность довольно опасна из-за экстремальных температур - от 127º на светлой стороне до -173º на несветлой, но особенно из-за космической и солнечной радиации, которая в 150 раз мощнее земной. Такие условия очень вредны для здоровья космонавтов, поэтому пещера будет служить им убежищем.

Шахта пещеры - самая большая из известных, ее радиус составляет 100 метров. Она расположена в Mar Tranquillitatis (Море Спокойствия), большой равнине, которую метафорически сравнивают с морем. Именно здесь 20 июля 1969 года совершил посадку «Аполлон-11»; шахта, а значит, и пещера, находится всего в 400 км от места приземления космического корабля.

Для подтверждения существования пещеры были использованы данные с зонда НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, который проследил за ямой в Море Спокойствия в 2010 году. Затем исследователи из Университета Тренто повторно проанализировали данные с помощью новых методов обработки сигналов, которые указали на существование пещеры. Они предположили, что она образовалась благодаря потоку лавы внутри нее, что и доказали, сравнив свои данные с данными вулканических пещер на Лансароте.

На спутнике еще многое предстоит исследовать, но это открытие обнадеживает для будущих космических миссий. С другой стороны, некоторые исследования также сосредоточены на том, что находится внутри. Не стоит забывать и о том, что на других планетах, например на Юпитере, есть луны, на которых может существовать жизнь.


#космос #луна #ученые #спутник земли
Источник: nature.com
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