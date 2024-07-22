НАСА отложило на неопределенный срок выход в открытый космос астронавтов Международной космической станции (МКС) после утечки охлаждающей жидкости в их скафандрах.

Около месяца назад у астронавта НАСА Трейси Дайсон произошла кратковременная протечка в скафандре, который она надевала, находясь у открытого наружу люка Международной космической станции (МКС). Астронавты должны были выйти за пределы станции и совершить «выход в открытый космос», чтобы провести 6,5 часов работ по техническому обслуживанию. Однако прогулка была приостановлена после того, как обледеневшие части скафандров вытекли наружу. Теперь NASA объявило, что выход в открытый космос отложен на неопределенный срок.

НАСА объявило, что следующий выход в открытый космос будет отложен на неопределенный срок до тех пор, пока не станет лучше понятно, что стало причиной утечки охлаждающей жидкости в скафандрах 24 июня. За это время будет изучен источник утечки и определены области, которые можно улучшить.

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Скафандр Extravehicular Mobility Unit (EMU), используемый НАСА для выходов в открытый космос, был разработан еще в 1970-х годах и впервые использован в апреле 1983 года во время полета шаттла STS-6. До сих пор серьезных проблем с этими скафандрами не возникало. Астронавты использовали их для строительства МКС и ухода за Хабблом.

Однако в последние несколько лет проблемы со скафандрами стали возникать все чаще. Например, в 2022 году НАСА приостановило выход в открытый космос на семь месяцев после того, как в шлеме скафандра была обнаружена вода. В другом случае, произошедшем в 2013 году, шлем итальянского астронавта Луки Пармитано наполнился водой во время выхода в открытый космос, и прогулки были отложены на несколько месяцев.

Эти старые и громоздкие скафандры вскоре будут заменены новыми. Также отмечается, что нынешние скафандры EMU больше подходят для мужчин. Однако скафандры нового поколения, разработанные NASA и частным сектором, больше подходят для женщин. Скафандры нового поколения также лучше с точки зрения гибкости и видимости.