По словам ученых, планета издает запах, напоминающий тухлые яйца, из-за сероводорода, обнаруженного в атмосфере экзопланеты, которая находится на расстоянии около 64 световых лет от Земли.

Все планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, а планеты, вращающиеся вокруг других звезд, называются экзопланетами. Экзопланеты едва ли можно обнаружить с помощью телескопов из-за яркости звезд, вокруг которых они вращаются.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса (США) проанализировали атмосферу экзопланеты HD 189733 b, используя данные космического телескопа "Джеймс Уэбб".

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Исследователи обнаружили наличие следов сероводорода в атмосфере этой экзопланеты, расположенной на расстоянии около 64 световых лет от Земли, и отметили, что из-за наличия этой молекулы экзопланета может пахнуть тухлыми яйцами.

Астрофизик Гуанвэй Фу, один из исследователей, заявил в своем заявлении, что они не искали признаков жизни на этой планете с температурой около 950 C, но обнаруженный в атмосфере сероводород может стать шагом к обнаружению этой молекулы на других планетах.

Фу сказал, что исследование может сыграть роль в понимании формирования других планет, добавив, что сера играет важную роль в формировании сложных молекул, таких как углерод, азот и кислород.