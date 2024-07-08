Илон Маск и его космическая компания SpaceX недавно стали мишенью для экологов.

Космическая компания SpaceX Илона Маска и ее ракеты недавно оказались в центре внимания экологов... Согласно новому докладу, объект компании Starbase в Техасе нанес серьезный ущерб уязвимым местам обитания птиц и экосистеме в целом.

Деятельность SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, похоже, угрожает уникальному биоразнообразию этого района. В отчете говорится, что запуски ракет и связанная с ними деятельность негативно влияют на местные популяции птиц.

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Прибрежные места обитания, которые особенно важны для перелетных птиц и исчезающих видов, как представляется, находятся под давлением повышенной активности человека и шумового загрязнения. Экологи и местные жители уже давно жалуются на последствия присутствия SpaceX в регионе. Новые отчеты показывают, что эти опасения не совсем беспочвенны.

База Starbase известна как место, где SpaceX разрабатывает и испытывает большие ракеты, такие как Starship. Несмотря на то, что эта деятельность приносит экономическую выгоду региону, она также несет угрозу экосистемам.

В отчете говорится, что высокий уровень шума, возникающий во время испытаний и запуска ракетных двигателей, нарушает циклы размножения птиц и приводит к гибели многих из них.

Компания SpaceX недавно заявила, что работает над минимизацией воздействия ракетных операций на окружающую среду и получила необходимые разрешения. Однако экологи утверждают, что нынешние усилия компании недостаточны и что необходимо принять более комплексные меры защиты.

В этом смысле, похоже, споры о том, наносят ли технологические разработки вред среде обитания животных, будут продолжаться еще очень долго.