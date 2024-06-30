Появился новый планшет Huawei, получивший сертификат 3C. Благодаря этому сертификату стали известны подробности зарядки устройства.

Huawei в настоящее время работает над новым планшетом. Это устройство, которое в последние недели получило одобрение регулирующих организаций, недавно появилось в сертификате 3C. Благодаря этому сертификату стали известны некоторые технические характеристики устройства, которое, предположительно, относится к серии MatePad.

Новый планшет Huawei, обозначенный модельным номером MRO-W00, будет иметь поддержку 100-ваттного быстрого зарядного устройства по списку 3C. Номер модели ЗУ HW-200500C02 также указан в сертификате, но кроме этого, подробностей о планшете очень мало.

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Название планшета, который в прошлом получил сертификацию NearLink, а также сертификаты на функциональность беспроводной локальной сети и Bluetooth, до сих пор не определено. Однако в сообщении на Weibo говорится, что Huawei готовится к запуску шести новых продуктов в этом месяце, одним из которых является MatePad SE, что позволяет предположить, что этот планшет может быть MatePad SE.