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dima0782
Китай вошел в историю, доставив первый образец грунта с обратной стороны Луны
Теперь капсула будет доставлена на объект, где ее обработают и проанализируют для дальнейшего изучения.

Китайская космическая миссия вошла в историю, доставив на Землю первый образец грунта с обратной стороны Луны. Космический аппарат "Chang'e-6" приземлился на обратной стороне Луны в начале этого месяца, где собрал образец, который был возвращен на Землю во вторник, 25 июня.

Возвращаемая капсула приземлилась в районе Сицзывань Баннер на севере автономного района Внутренняя Монголия в 14:07 по пекинскому времени. Капсула впервые вошла в атмосферу примерно за полчаса до этого, двигаясь со скоростью почти 11 км/с. Затем она снова вышла из атмосферы, чтобы замедлить свое движение, после чего снова вошла в атмосферу и с помощью парашютов замедлила свой спуск.

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Теперь капсула будет доставлена на объект, где ее обработают и проанализируют для дальнейшего изучения.

"После того как лунные образцы будут доставлены в лабораторию, мы сначала разгерметизируем контейнер с образцами, извлечем их и отделим образцы, собранные на поверхности Луны, от образцов, пробуренных под поверхностью", - сказал в своем заявлении Ван Цюн, заместитель главного конструктора миссии "Chang'e-6". "Часть образцов будет храниться постоянно, а другая часть будет храниться в другом месте в качестве резервной копии на случай катастроф. Затем мы подготовим оставшуюся часть и раздадим их ученым в Китае и других странах в соответствии с правилами обращения с лунными образцами".

Это первый случай, когда был собран образец с обратной стороны Луны. Иногда ее называют темной стороной Луны, но это особенно сложный регион для исследования, поскольку здесь больше проблем со связью, чем на ближней стороне.

В состав миссии "Chang'e-6" входили четыре международные полезные нагрузки из Европейского космического агентства (ESA), Франции, Италии и Пакистана. В миссии также использовался спутник-ретранслятор Queqiao-2, который останется на орбите вокруг Луны и будет собирать научные данные с помощью своих приборов, включая камеру для съемки в крайнем ультрафиолетовом диапазоне, устройство для получения изображений нейтральных атомов и эксперимент по интерферометрии.

#китай #космос #луна #chang&#x27;e-8 #образцы луны
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На Землю доставлены первые образцы грунта с обратной стороны Луны
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