В новом обновлении, опубликованном некоторое время назад, НАСА отложило на неопределенный срок возвращение капсулы Starliner, разработанной компанией Boeing и перевозящей двух астронавтов на космическую станцию.

Капсула Starliner, разработанная компанией Boeing и доставляющая двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), столкнулась с проблемами. В новом обновлении миссии НАСА возвращение капсулы и астронавтов на Землю откладывается уже в четвертый раз. На этот раз отсрочка объявлена "бессрочной".

В своем заявлении НАСА сообщило, что дата возвращения космического корабля Starliner на Землю перенесена с 26 июня на следующий месяц, не раньше, и на неопределенное время. Starliner, доставивший на МКС Бутча Уилмора и Суни Уильямс, был запущен на ракете Atlas V 5 июня и прибыл на станцию 6 июня. Изначально планировалось, что капсула с экипажем вернется на Землю 14 июня.

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Решение об отсрочке было принято НАСА после совещания, на котором обсуждалась готовность Starliner к возвращению. Агентство хочет глубже изучить полученные данные о полете, стыковке и других проблемах, включая утечку гелия. Пять отдельных утечек гелия в системе, обеспечивающей давление в двигательной установке Starliner, и отказ пяти из 28 движителей системы управления реакцией корабля при подлете Starliner к станции - вот основные причины задержки.

фото: НАСА

Хотя НАСА утверждает, что серьезной опасности нет, оно заявляет, что не торопится со стратегическими мерами. Однако очевидно, что в НАСА не уверены или не чувствуют себя комфортно в отношении процессов, с которыми они могут столкнуться во время обратного полета на Землю, таких как безопасное отделение от космической станции, маневрирование, выполнение внеорбитальных стрельб, вход в атмосферу и приземление с парашютами в пустыне Нью-Мексико.

Пока НАСА не назвало дату возвращения Starliner, но агентство не рассматривает вариант возвращения без выходов в открытый космос, запланированных на 24 июня и 2 июля. Таким образом, Starliner не вернется на Землю до 4 июля.

Однако для НАСА и Boeing может быть выгодно, чтобы Starliner был пристыкован к космической станции на более длительный срок. Во время полета в космос будет собрано гораздо больше данных, которые можно будет передать в последующие миссии Starliner. При необходимости Boeing внесет в свою капсулу аппаратные усовершенствования благодаря полученным данным. Наконец, стоит отметить, что Starliner рассчитан на пребывание в космосе всего 45 дней. Обратный отсчет начался 6 июня. Таким образом, Starliner должен вернуться до конца июля.