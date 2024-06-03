MediaTek также выпускает чипсет Pentonic 800 для телевизоров.

ИИ нужен не только крупным компаниям. В последнее время производители чипсетов выпускают процессоры, чтобы вывести наиболее популярные в отрасли функции ИИ на новые рынки. MediaTek, например, только что выпустила новую SoC с поддержкой ИИ для смартфонов среднего класса. Теперь у той же компании появилось новое предложение для легких Chromebook.

Kompanio 838

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Анонсированная сегодня на проходящей в Тайване конференции Computex, компания MediaTek представила Kompanio 838. Главной особенностью чипсета является MediaTek NPU 650, специализированный процессор искусственного интеллекта, позволяющий внедрить технологию в легкие Chromebook.

Он также оснащен серией Imagiq 7 ISP - компонентом, способным обеспечить HDR-изображение, поддержку двух камер и съемку в условиях низкой освещенности. Аппаратное ускоренное декодирование AVI также гарантирует, что устройства смогут транслировать 4K-контент на двух экранах одновременно.

Kompanio 838 поддерживает Wi-Fi 6 и 6E для оптимизированного подключения. Наконец, MediaTek обещает, что чипсет будет поддерживать работу камеры в течение всего дня.

Pentonic 800

Помимо чипсета для Chromebook, MediaTek также представила новый Pentonic 800. Предназначенный для «умных» телевизоров, чипсет на 50% ускорит обработку искусственного интеллекта на дисплеях. Кроме того, он снижает потребление на 60%.

Поддерживаемые устройства получат доступ к целой галерее функций MediaTek, основанных на искусственном интеллекте, таких как AI-Super Resolution 3.0, AI-Contrast 2.0, AI-Picture Quality Scene Recognition 2.0+ и AI-Picture Quality Object Recognition 2.5+.

Наконец, Pentonic 800 будет поддерживать декодирование видео в форматах HEVC, AV1, AVS3 High Profile и VVC. Благодаря этому аппаратному обеспечению пользователи смогут беспрепятственно транслировать видео в формате 4K.