HUAWEI добилась хороших результатов с серией Pura 70 - было продано более 1,5 миллиона устройств, что принесло компании успех и сделало ее в центре внимания.

HUAWEI представила семейство Pura в попытке примириться с пользователями и, прежде всего, в качестве демонстрации для других производителей. Спящий гигант вернулся на рынок, и его намерения ясны: вернуть себе прежние позиции. Шаг был рискованным, но HUAWEI, похоже, добилась своего: серия Pura 70 пользуется успехом в продажах, набрав более 1,5 млн единиц.

Несомненно, в серии Pura 70 есть очень убедительные представители, и HUAWEI Pura 70 Ultra произвел приятное впечатление. Конечно, это не идеальный телефон, и у него есть проблемы, такие как отсутствие нативных сервисов Google или то, что его процессор не соответствует стандарту Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

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Несмотря на эти два компромисса, серия Pura 70 от HUAWEI смогла привлечь внимание пользователей и, прежде всего, убедить их сделать выбор в пользу этого нового семейства устройств. Однако не все представители этого семейства продали одинаковое количество устройств, поэтому интересно разложить цифры по полочкам.

Данные поступили от Digital Chat Station и были собраны Xiaomiui. Модели серий Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra были проданы в общей сложности в количестве 1,67 млн. Как распределяются эти продажи? Цифры по моделям выглядят следующим образом:

1 млн. единиц HUAWEI Pura 70

70 000 единиц HUAWEI Pura 70 Pro

400 000 единиц HUAWEI Pura 70 Pro+

200 000 единиц HUAWEI Pura 70 Ultra

Как ни странно, и базовая модель, и модель среднего класса имеют самые высокие продажи, также интересно, что Pura 70 Ultra имеет лучшие показатели, чем Pura 70 Pro. Эти цифры свидетельствуют о возвращении HUAWEI на глобальный рынок, хотя ее крупнейшее представительство по-прежнему находится в Китае.

Возможно, скоро другим компаниям, у которых до сих пор было на одного конкурента меньше, придется снова беспокоиться о HUAWEI. Компания намерена вернуть себе позиции, которые она потеряла из-за проблем, возникших в США при администрации Дональда Трампа.

Остается только ждать, ведь у HUAWEI на руках семейство устройств, которые могут изменить траекторию развития компании в секторе смартфонов.