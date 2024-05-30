Компания Archer Aviation, предоставляющая услуги летающих такси, сотрудничает с Kakao Mobility, компанией, предоставляющей услуги по организации поездок и парковок в Южной Корее. По условиям соглашения, воздушные такси появятся в Южной Корее в 2026 году.

Компания Archer Aviation подписала соглашение с Kakao Mobility о предоставлении Archer Midnight транспортных средств eVTOL (электрических вертикальных взлетов и посадок). В соответствии с соглашением, Kakao Mobility будет владеть и управлять электрическими летательными аппаратами (EAV) в Южной Корее. У компании Kakao Mobility 30 млн зарегистрированных пользователей в стране, а с 2026 года она планирует запустить летающие такси.

Соглашение между Archer Aviation и Kakao Mobility оценивается в 250 млн долларов и включает в себя 50 автомобилей Midnight. Сначала Kakao Mobility запустит службу воздушного такси в Сеуле. Согласно отчетам, сотрудники в этом городе ежедневно проводят 90 минут в пробках, добираясь на работу. С другой стороны, Kakao Mobility и ее партнеры по консорциуму планируют использовать Archer для проведения публичных демонстрационных полетов на автомобилях eVTOL в Корее в конце этого года.

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Южнокорейский шаг также является частью международной стратегии, согласно которой в этом же году Archer осуществит коммерческие запуски в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии. Конкурирующая компания Joby Aviation также нацелена на Южную Корею. Обе компании получили окончательное разрешение на летную годность от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Цель Archer - заменить 60-90-минутные поездки на автомобиле 10-20-минутными полетами. Midnight может перевозить четырех пассажиров и пилота и рассчитан на расстояния от 30 до 80 км с 10-минутным временем подзарядки между полетами. По сути, это типичный сценарий городского транспорта. В настоящее время компания строит в США предприятие, которое будет производить до 650 летающих автомобилей в год. Несмотря на то, что Archer Aviation получила сертификаты на проведение испытаний, как мы уже говорили, она еще не получила сертификацию FAA для Midnight vehicle.