Volkswagen намерен выпустить свой новый бюджетный электромобиль начального уровня в 2027 году. Немецкий производитель объявил, что его новый автомобиль будет стоить на уровне 20 тысяч евро.

Volkswagen намерен выпустить свой новый бюджетный электромобиль начального уровня в 2027 году. Немецкий производитель объявил, что его новый автомобиль будет стоить 20 тысяч евро.

Volkswagen пока держит подробности в секрете, но объявил, что совет директоров компании одобрил электромобиль начального уровня. Автомобиль, который будет выполнен в форме хэтчбека, будет позиционироваться в рамках концепта ID.2all, который был анонсирован в марте прошлого года и планируется к выпуску в конце 2025 года по цене от 25 тысяч евро.

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источник: motorpasion

Томас Шефер, генеральный директор Volkswagen, сказал: «Чтобы электромобили стали более популярными, нам нужны привлекательные модели, особенно в сегменте начального уровня. Мы обещаем, что наш бренд будет делать электромобили доступными для всех. Несмотря на то, что наши электромобили будут иметь привлекательную цену, они будут устанавливать стандарты в начальном сегменте с точки зрения технологий, дизайна, качества и потребительского опыта».

Ранее утверждалось, что Wolkswagen будет сотрудничать с Renault для разработки электромобилей начального уровня. На прошлой неделе появилась информация о том, что компании не смогли договориться и продолжат работу самостоятельно. Заявление Volkswagen подтверждает это утверждение.