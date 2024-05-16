Компания Activision, разработчик мобильных мультиплеерных игр, объявила о скором запуске нового сезона.

В прошлом месяце Call of Duty: Mobile получила несколько очень интересных новостей с 4-м сезоном, а теперь пришло время отпраздновать еще одну новость с появлением пятого сезона, который получил название «Tiniebla Digital» и выйдет, если быть точным, 23 мая на мобильных устройствах Android и iOS. Этот сезон будет сопровождаться новым контентом и множеством наград для игроков, и именно об этом пойдет речь.

«Бросьте вызов антиутопии или рискуйте попасть под иго новой эры войны. Экипируйтесь и преодолейте испытания, которые вас ждут", - так представлен новый сезон многопользовательской мобильной игры культовой франшизы Activision. Помимо нового сезона и его новых возможностей, мы также должны отметить, что «это ваш последний шанс подняться по рейтинговым таблицам лидеров текущего сезона», как говорится в пресс-релизе.

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Фото: Activision

В официальном блоге компания Activision подробно описала все новинки пятого сезона, и среди них мы можем найти пистолет Machine Pistol, аварийный запуск, новую карту, оружие и аспекты оператора, и все это в обстановке научной фантастики и киберпанка, которая поражает воображение. Если говорить более подробно, то мы можем рассказать о новой карте Frequency, которую многие из вас узнают по Black Ops IV, и действие которой разворачивается на секретной станции прослушивания глубоко в горах.

Возвращение этой карты, несомненно, порадует всех поклонников серии. Кроме того, мы хотим поделиться информацией о новом тематическом событии под названием «Расколотое общество».

В ходе данного события игроки будут надевать маски и искать припасы в различных опасных зонах. Выполняя ежедневные задания, они смогут улучшить свою обычную маску до премиум-версии, что позволит им исследовать более рискованные зоны и получать более ценные награды.

Среди предметов, которые можно будет разблокировать в рамках этого события, — скин оперативника Зейна «Темные волокна» и схема оружия RUS-79U.

Стоит также упомянуть, что в сезоне появится новый Challenge Pass, в котором будут разблокированы такие предметы, как скин оператора Battery - Emeraldine и чертеж оружия FFAR-1 - Canopy, а также жетоны, которые можно обменять на внутриигровые предметы. Помните, что все вышеупомянутые новинки нового сезона можно получить с помощью нового Battle Pass и его бесплатных уровней. Если вы хотите получить больше наград во время активности в Digital Mist, помните, что вы можете оплатить премиум Battle Pass или оплатить подписку.

Прежде чем закончить, стоит упомянуть, что текущая многопользовательская рейтинговая серия завершится в Call of Duty: Mobile Season 5, так что если вам интересен этот аспект игры, не стесняйтесь сделать последнюю попытку. Более подробную информацию об этом и обо всем остальном, о чем говорилось выше, можно найти в официальном блоге игры.