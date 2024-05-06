Эта функция работает при поддержке искусственного интеллекта.

В YouTube постоянно тестируются новые функции, призванные улучшить качество просмотра видео. Компания начала тестировать кнопку «Пропустить вступление», одну из ограниченных функций, которую она недавно протестировала, на более широкой пользовательской базе. Однако в настоящее время эта функция доступна только подписчикам YouTube Premium.

Эта функция работает при поддержке искусственного интеллекта. В мобильном приложении YouTube вы знаете, что двойное нажатие на правую или левую часть экрана ускоряет перемотку видео на 10 секунд вперед или назад. Теперь при двойном нажатии на правую часть экрана вы увидите кнопку «Пропустить вступление» в правом нижнем углу. Нажав на эту кнопку, вы сможете посмотреть более интересные фрагменты видео, пропуская те, которые обычно пропускают другие пользователи.

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YouTube заявляет, что искусственный интеллект будет анализировать, насколько далеко вперед перемотали все пользователи, чтобы определить, к какой части видео нужно перейти. Однако он не дает никакой информации о том, будет ли пропуск осуществляться в соответствии с привычками пользователей.

Новая функция YouTube «Пропустить вступление» тестируется широким кругом пользователей, но в настоящее время она ограничена пользователями из США и носителями английского языка, и пока доступна не для всех видео.

Кроме того, пользователи, которые хотят заранее протестировать новые функции, могут активировать их, нажав кнопку «Попробовать новые функции в тестировании» в разделе настроек мобильного приложения YouTube. Однако обратите внимание, что для тестирования этих функций необходимо быть подписчиком YouTube Premium.