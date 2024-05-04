Если вы жаловались на большое потребление оперативной памяти браузером Microsoft Edge, у нас для вас есть отличные новости: выходит новая функция, которая позволит вам контролировать объем используемой браузером памяти.

Компания Microsoft внедряет новую функцию контроля ресурсов, позволяющую сократить объем оперативной памяти, используемой браузером Edge. По аналогии с существующим режимом эффективности, снижающим потребление ресурсов во время игр, «контроль ресурсов» позволяет пользователю установить определенный лимит оперативной памяти для Edge. Эта функция доступна в Microsoft Edge beta 125.

Чтобы установить лимит оперативной памяти для Microsoft Edge, перейдите в Настройки - Система и производительность, включите контроль ресурсов в разделе «Управление производительностью». По умолчанию контроль ресурсов включается только во время игры, но вы всегда можете переключиться на «Всегда», чтобы Edge потреблял меньше оперативной памяти, когда вы не играете в игры. На боковой панели можно следить за использованием оперативной памяти и менять режим эффективности.

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Если вы являетесь пользователем Microsoft Edge, особенно если вы играете в игры на компьютере, вам обязательно стоит попробовать эту новую функцию контроля ресурсов. Новая функция может быть полезна не только для игр, но и для управления общей производительностью системы.