Dark and Darker Mobile, мобильная версия одной из игр, которая больше всего поразила воображение хардкорных геймеров, обзавелась новыми возможностями, судя по только что вышедшему трейлеру.

Сцена мобильных игр постоянно пополняется играми, которые были портированы прямо с ПК или консолей. Возьмем наш список обязательных ролевых игр для Android, многие из которых (например, Baldur's Gate Universe или KOTR) портированы прямо с ПК. Honkai Star Rail, которая была обновлена до версии 2.1 на Android, - еще один хороший пример.

Еще об одной адаптации мы расскажем в этой статье. Это Dark and Darker Mobile, прямая адаптация одноименного шутера от первого лица для ПК с довольно высокой сложностью, и, несмотря на не самые радужные отзывы на рынке, те, кто попробовал ее, говорят, что перестать играть в нее очень сложно.

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источник: flectone.ru

Как сообщает нам Pocker Gamer, Dark and Darker Mobile только что выпустила новый трейлер (который вы можете увидеть ниже) и дала несколько намеков на то, что будет представлять собой мобильная игра. Прежде всего, нас ждут два типа подземелий: PvE (мы играем против компьютера) и PvP (мы играем против других игроков).

Стоит отметить, что PvE и PvP подземелья являются опциональными режимами. Те, кто хочет сосредоточиться на соревновательной игре против монстров и темных и мрачных сущностей, управляемых другими игроками, смогут это сделать, в то время как тем, кто предпочитает что-то более ориентированное на опыт игры на ПК, будет доступен PvE-контент.





В дополнение к этим двум новым типам подземелий игроки смогут использовать систему приятелей, которая позволит им брать с собой группу товарищей, с которыми они смогут отправляться в экспедиции в случае отсутствия других игроков в сети.

Кроме того, в игре появятся уровни в стиле других игр, таких как Darkest Dungeon, - подземелья конца игры, которые не только повысят сложность в геометрической прогрессии, но и станут испытанием для самых опытных игроков.