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Сцена мобильных игр постоянно пополняется играми, которые были портированы прямо с ПК или консолей. Возьмем наш список обязательных ролевых игр для Android, многие из которых (например, Baldur's Gate Universe или KOTR) портированы прямо с ПК. Honkai Star Rail, которая была обновлена до версии 2.1 на Android, - еще один хороший пример.
Еще об одной адаптации мы расскажем в этой статье. Это Dark and Darker Mobile, прямая адаптация одноименного шутера от первого лица для ПК с довольно высокой сложностью, и, несмотря на не самые радужные отзывы на рынке, те, кто попробовал ее, говорят, что перестать играть в нее очень сложно.
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Как сообщает нам Pocker Gamer, Dark and Darker Mobile только что выпустила новый трейлер (который вы можете увидеть ниже) и дала несколько намеков на то, что будет представлять собой мобильная игра. Прежде всего, нас ждут два типа подземелий: PvE (мы играем против компьютера) и PvP (мы играем против других игроков).
Стоит отметить, что PvE и PvP подземелья являются опциональными режимами. Те, кто хочет сосредоточиться на соревновательной игре против монстров и темных и мрачных сущностей, управляемых другими игроками, смогут это сделать, в то время как тем, кто предпочитает что-то более ориентированное на опыт игры на ПК, будет доступен PvE-контент.
В дополнение к этим двум новым типам подземелий игроки смогут использовать систему приятелей, которая позволит им брать с собой группу товарищей, с которыми они смогут отправляться в экспедиции в случае отсутствия других игроков в сети.
Кроме того, в игре появятся уровни в стиле других игр, таких как Darkest Dungeon, - подземелья конца игры, которые не только повысят сложность в геометрической прогрессии, но и станут испытанием для самых опытных игроков.