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dima0782
Марк Гурман: новые iPad Pro и iPad Air представят в следующем месяце
Стала известна дата выхода нового семейства iPad Pro и iPad Air, над которыми Apple работает уже не первый год. По данным надежных источников, обе серии будут обновлены до лета.

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Начался обратный отсчет времени до выхода новых устройств iPad Pro и iPad Air, над которыми Apple работает уже давно. Согласно заявлениям, компания обновит семейство iPad Pro и iPad Air уже в следующем месяце.

Марк Гурман, известный своими сведениями, близких к Apple, рассказал о новых устройствах iPad во вкладке Power On от Bloomberg. По словам Гурмана, Apple представит новое семейство iPad Pro и 12,9-дюймовую модель iPad Air на второй неделе мая. Таким образом, устройства, над которыми компания работает уже давно, появятся в продаже до лета.

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Семейство iPad Pro, которое обновится благодаря процессору M3, будет иметь OLED-экран, в отличие от моделей предыдущего поколения. Гурман утверждает, что это повлечет за собой повышение цены на семейство iPad Pro, стартовая цена которого составляет 799 $. Технические подробности и цена iPad Air с 12,9-дюймовым экраном пока неизвестны, но ожидается, что этот продукт станет замечательным планшетом для студентов и цифровых художников. Из исходного кода iPadOS также стало известно, что в скором времени компания представит Apple Pencil нового поколения. Стандартные серии iPad и iPad mini получат новые модели в конце года.

#ipad pro #ipad air
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