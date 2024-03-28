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Xbox Cloud Gaming стала поддерживать клавиатуру и мышь, чего так не хватало многим пользователям, запускающим облачные игры Game Pass через браузер.
Согласно информации, опубликованной в СМИ, пока это улучшение поддерживается не во всех играх и только в бета-версии. На данный момент, похоже, поддерживаются только браузеры Google Chrome и Microsoft Edge. Оттуда нужно зайти на облачный сайт Xbox, с которого пользователи смогут играть через свой браузер, если он поддерживается.
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Функция доступна бесплатно для всех, но если вы хотите ею воспользоваться, вам придется ее активировать. Для этого нужно зайти в свой профиль Microsoft и в разделе "Настройки" выбрать пункт "Функции в предварительном просмотре". После этого в некоторых играх можно будет использовать ввод с клавиатуры и мыши.
На данный момент доступны несколько игр, поддерживающих этот способ управления:
- Fortnite
- ARK Survival Evolved
- Sea of Thieves
- Grounded
- Halo Infinite
- Atomic Heart
- Sniper Elite 5
- Deep Rock Galactic
- High on Life
- Zombie Army 4 Dead War
- Gears Tactics
- Pentiment
- Doom 64
- Age of Empires 2
Следует подчеркнуть, что облачные игры нужно запускать в полноэкранном режиме, чтобы можно было использовать клавиатуру и мышь.