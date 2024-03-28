В некоторые игры Xbox Cloud Gaming теперь можно играть с помощью клавиатуры и мыши и они должны запускаться в полноэкранном режиме.

Xbox Cloud Gaming стала поддерживать клавиатуру и мышь, чего так не хватало многим пользователям, запускающим облачные игры Game Pass через браузер.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, пока это улучшение поддерживается не во всех играх и только в бета-версии. На данный момент, похоже, поддерживаются только браузеры Google Chrome и Microsoft Edge. Оттуда нужно зайти на облачный сайт Xbox, с которого пользователи смогут играть через свой браузер, если он поддерживается.

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Функция доступна бесплатно для всех, но если вы хотите ею воспользоваться, вам придется ее активировать. Для этого нужно зайти в свой профиль Microsoft и в разделе "Настройки" выбрать пункт "Функции в предварительном просмотре". После этого в некоторых играх можно будет использовать ввод с клавиатуры и мыши.

На данный момент доступны несколько игр, поддерживающих этот способ управления:

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Следует подчеркнуть, что облачные игры нужно запускать в полноэкранном режиме, чтобы можно было использовать клавиатуру и мышь.