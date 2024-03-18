Если сделка между двумя технологическими гигантами будет реализована, она даст Google преимущество в области искусственного интеллекта

По данным Bloomberg, Apple предпочитает использовать инструмент искусственного интеллекта Gemini от Google для добавления функций искусственного интеллекта в iPhone. По словам источников, эта крупная сделка может оказать значительное влияние на рынок искусственного интеллекта, поскольку два гиганта уже заключили миллиардную сделку в области поисковых систем.

Неназванные источники, чьи имена не разглашаются в связи с конфиденциальностью подробностей по этому пока еще свежему вопросу, заявили, что если сделка состоится, то сервисы искусственного интеллекта, которые будут добавлены в программное обеспечение iPhone, могут предоставляться через Google Gemini. Стоит также отметить, что Apple недавно вела переговоры с OpenAI.

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Если сделка между двумя технологическими гигантами будет реализована, она даст Google преимущество в области искусственного интеллекта и может привести к тому, что миллионы пользователей iPhone станут пользователями Gemini.

Apple продолжает работать над созданием ряда новых функций для iOS 18 и использует в этом процессе собственную модель искусственного интеллекта. С другой стороны, утверждается, что Gemini не будет работать в облаке, как собственные функции Apple, а будет работать непосредственно на устройстве. Однако пока официального заявления от обеих компаний по этому поводу нет. OpenAI также отказалась делиться какими-либо подробностями о предыдущих переговорах. Кроме того, пока нет никаких сведений об Ajax - большой языковой модели, над которой работает Apple.