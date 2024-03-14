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dima0782
Новый ИИ от Google способен играть в такие игры, как No Man's Sky или Goat Simulator
Компания Google DeepMind недавно представила SIMA, свой новый универсальный ИИ, предназначенный для работы в виртуальных 3D-средах

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Google вступает в игру с искусственным интеллектом. В одночасье она стала одной из ведущих компаний, стимулирующих развитие этого направления. И не только со своим мощным Gemini, но и с другими, такими как Lumiere. Теперь пришло время поговорить о новом ИИ с очень интересными характеристиками: SIMA, ИИ, ориентированный на видеоигры.

Компания Google DeepMind недавно представила SIMA, свой новый универсальный ИИ, предназначенный для работы в виртуальных 3D-средах. Другими словами, для видеоигр. Таким образом, ИИ от Google продолжает совершенствоваться, чтобы охватить все больше и больше мест. На этот раз это не чатбот, как Gemini Ultra, а фундаментальный союзник на поле боя.

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Однако, как и любой другой ИИ, он все еще находится на довольно ранней стадии развития, хотя и знаменует собой путь вперед для Google по интеграции ИИ во все среды.

В будущем SIMA сможет играть в любую видеоигру без ограничений, не только в линейные, но и в аркадные или сложные симуляторы. В конце концов, все они имеют более или менее простую механику, которая присутствует в видеоиграх с момента их появления.

Игры, в которых был реализован этот ИИ, - это совместные игры, такие как No Man's Sky, Teardown, Valheim или Goat Simulator 3. Все они сосредоточены на механике выживания или просто являются играми с открытым миром.

На данный момент у него есть 600 навыков, но все они базовые и связаны с его способностью перемещаться по сцене или выполнять слишком простые задания. Другими словами, он не сильно отличается от нынешнего ИИ в видеоиграх и даже стоит на ступеньку ниже.

Впереди еще долгий путь, но они верят, что рано или поздно он сможет делать гораздо более сложные вещи. Конечная цель, похоже, заключается в том, чтобы помогать пользователям, становясь их союзником на поле боя. Это довольно интересно и дает нам лучшее понимание того, какую роль новый ИИ может сыграть в этом типе виртуальных развлечений. Цель состоит не в том, чтобы заменить нынешний ИИ, который по-прежнему будет нашим врагом, а в том, чтобы найти гораздо более умных, естественных и человечных союзников.

#google #искусственный интеллект #гейминг #sima
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