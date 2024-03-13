Комета размером больше Эвереста будет видна невооруженным глазом, когда она пройдет мимо нашей планеты в ближайшие недели.

Комета 12P/Pons-Brooks, диаметр которой составляет около 30 км, проходит свою орбиту каждые 71,3 года. Ближайшего сближения с Солнцем комета достигнет 21 апреля.

Названная в честь французского астронома Жана-Луи Понса, который впервые увидел объект в 1812 году, и британско-американского астронома Уильяма Роберта Брукса, наблюдавшего ее во время следующего пролета в 1883 году, комета неоднократно получала прозвища.

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Во время недавнего наблюдения ее назвали кометой "Тысячелетний сокол" из-за сходства с вымышленным звездолетом из "Звездных войн". В прошлом году ее окрестили "кометой дьявола" после того, как было обнаружено, что взрыв на ее поверхности придал ей рогатую форму.

Эти извержения, вероятно, вызваны тем, что солнечное излучение ослабляет и раскалывает кору кометы, высвобождая из ее ядра угарный и углекислый газы.

"Давление солнечного света (радиационное давление) привело к тому, что газ и пыль вокруг кометы приобрели форму подковы, и некоторые наблюдатели говорят, что она напоминает им дьявола с рогами", - сказал в январе Билл Кук, глава Управления метеороидной среды в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА в Алабаме (США).

Комету уже заметили звездочеты, когда она приближалась к Солнцу, и в ближайшие недели она может стать намного ярче и будет видна невооруженным глазом в тех районах Великобритании, где световое загрязнение не влияет на небо.

21 апреля она достигнет самой близкой точки своей орбиты к Солнцу. При этом на поверхности кометы продолжаются вспышки, вызванные извержениями льда, что может сделать ее более заметной.

Ожидается, что максимальной яркости она достигнет в следующем месяце (за несколько дней до полного солнечного затмения 8 апреля), а ближайшего сближения с Землей - в июне.

Звездочеты в северном полушарии смогут наблюдать за кометой в сумерках, примерно в 20 градусах над западно-северозападным горизонтом, используя бинокль при ясном и темном небе.