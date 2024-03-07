Galaxy M14 4G привлекает внимание своим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Эта 4G-версия, разработанная в дополнение к предыдущей модели Samsung M14, относится к сегменту начального среднего уровня. Устройство работает под управлением графического процессора Adreno 610 и мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 680, а также предлагает варианты с 4 и 6 ГБ оперативной памяти и накопителями на 64 и 128 ГБ.

Samsung Galaxy M14 4G привлекает внимание своим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Этот экран с разрешением 1080×2400 пикселей нацелен на то, чтобы обеспечить пользователям высокое качество визуального восприятия. Устройство выпущено с операционной системой Android 13 и интерфейсом OneUI 5.1, но оно рассчитано на получение как минимум двух крупных обновлений системы.

реклама

Что касается камер, то Galaxy M14 4G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а также 2-мегапиксельными камерами глубины и макросъемки. Телефон работает от аккумулятора емкостью 5 000 мАч и поставляется в комплекте без зарядного устройства. Устройство доступно в цветовых вариантах Arctic Blue и Sapphire Blue. Версия с 4 Гб памяти предлагается за 102 долл., а модель с 6 Гб - за 138 долл. Однако пока неясно, появится ли смартфон в продаже в России.