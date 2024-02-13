НАСА объявило о завершении первого этапа проекта «Fission Surface Power», направленного на создание ядерного реактора для генерации электричества на Луне

У НАСА есть четкая цель: достичь Луны и обосноваться там раньше своих конкурентов. Китай хочет запустить ракету на Луну, чтобы создать там свои первые постоянные базы. А сейчас мы знаем, что планируют сделать США: создать ядерный реактор деления для питания своих баз на спутнике и, возможно, в будущем на других планетах. К этому добавляется идея создания плазменных двигателей на основе ядерного синтеза для более быстрого перемещения в космосе.

NASA предпринимает гигантские шаги по изучению гораздо более устойчивых источников энергии для своих постоянных миссий на Луну. Новый проект, известный как Fission Surface Power (FSP), призван обеспечить надежный и долговременный источник энергии для миссий, которые будут доставлять людей на наш спутник на неопределенный срок, сообщает Universe Today.

реклама

Ядерная энергия неизбежно стала самым надежным и чистым источником энергии для такой миссии. Солнечные батареи не работают в течение долгих лунных ночей, поэтому ядерная альтернатива - ключ к круглосуточному питанию лунных миссий. Не говоря уже об эффективности ядерных источников энергии, которая не имеет ничего общего с солнечной.

Первая фаза проекта уже завершена, и три компании с опытом в области ядерных технологий - Lockheed Martin, Westinghouse и IX - получили контракты на представление предварительных проектов реактора и связанных с ним систем. Требования к конструкции весьма жесткие: реактор должен иметь минимальный срок службы десять лет без обслуживания человеком, весить менее шести тонн и обеспечивать мощность 40 киловатт. Короче говоря, в нем должно быть все, чтобы обеспечить жизнь астронавтов на небольшой космической колонии.

Эти реакторы будут служить не только для миссии Artemis на Луне, но и заложат основу для разработки аналогичных систем для использования на Марсе и других долгосрочных космических миссий. Таким образом, это может стать технологией будущего.

К 2025 году у нас будет больше новостей о втором этапе программы, который определит, окажется ли FSP эффективным. Пока же это очень интересная и не совсем неосуществимая идея - в конце концов, сегодня существуют амбициозные планы по обеспечению энергией целых кварталов с помощью приборов размером с посудомоечную машину.