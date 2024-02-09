Весной прошлого года возле электрических подстанций, подключенных к недавно построенной крупнейшей в Африке Большой эфиопской плотине Возрождения (GERD), стали появляться грузовые контейнеры. Внутри находились штабеля мощных, потребляющих много энергии компьютеров.

Это был верный признак того, что китайские майнеры биткоинов, переезжающие из страны в страну в поисках дешевой электроэнергии и благожелательного регулирования с тех пор, как Пекин изгнал их два года назад, прибыли на Африканский Рог.

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источник: ru.freepik.com

Отягощенные политическими и экономическими трудностями, они были привлечены одними из самых низких в мире ценами на электроэнергию, а также все более дружелюбным правительством.

Эфиопия, разрешившая майнинг биткоинов с 2022 года, хотя и запретившая торговлю криптовалютами, за последнее десятилетие укрепила связи с Китаем. Несколько китайских компаний помогли построить плотину стоимостью 4,8 миллиарда долларов США, от которой майнеры планируют получать электроэнергию.

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Эфиопия стала редкой возможностью для всех компаний, занимающихся добычей оригинальной криптовалюты, поскольку изменение климата и нехватка электроэнергии вызывают в других странах реакцию протеста против индустрии, приносящей 16 миллиардов долларов в год (по текущей цене биткоина).

Но это особенно привлекательно для китайских компаний, которые когда-то доминировали в добыче биткоина, но с трудом выдерживают конкуренцию с местными соперниками в Техасе, нынешнем центре.

Это также рискованная авантюра, как для компаний, так и для Эфиопии.

Ряд развивающихся стран, таких как Казахстан и Иран, поначалу приняли майнинг биткоинов, но затем свернули его, когда использование энергии стало вызывать недовольство внутри страны.

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Правление Китая как эпицентра майнинга биткоинов резко оборвалось в 2021 году, когда правительство запретило его. Десятки компаний были вынуждены уйти.

"Во-первых, в странах может закончиться электричество, и майнерам не останется места для расширения", - говорит Яран Меллеруд, исполнительный директор Hashlabs Mining. "Во-вторых, правительство может внезапно посчитать майнеров нежелательными и заставить их собрать вещи и уехать".

По словам руководителей отрасли, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не портить отношения с правительством, эфиопские чиновники опасаются споров, сопровождающих майнинг биткоинов.

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Даже после ввода в строй новых генерирующих мощностей почти половина населения страны живет без доступа к электричеству, что делает майнинг деликатной темой. В то же время он представляет собой потенциально прибыльный источник валютных поступлений.

По оценкам компании Luxor Technology, Эфиопия уже стала одним из крупнейших в мире получателей оборудования для майнинга биткоинов. И это при том, что первые крупные сделки по поставке оборудования в эту страну Luxor заключила в сентябре, говорит главный операционный директор Итан Вера.

Государственная энергетическая монополия утверждает, что заключила сделки на поставку электроэнергии с 21 майнером биткоинов. Все они, кроме двух, - китайцы.

"Эфиопия станет одним из самых популярных направлений для китайских майнеров", - говорит Нуо Сюй, основатель China Digital Mining Association, которая организует выставки и способствует торговле майнинговыми машинами. Он организует поездку в Эфиопию для группы китайских руководителей майнинговых компаний, чтобы осмотреть потенциальные площадки.

То, что майнеры биткоинов готовы поставлять оборудование стоимостью в десятки миллионов долларов в страну, которая всего два года назад вышла из гражданской войны на севере, свидетельствует о нестабильной политической и экономической обстановке, в которой они существуют.

Компании играют важнейшую роль в поддержании сети биткоина, используя мощные компьютеры для решения математических головоломок и проверки зашифрованных транзакций в блокчейне. Взамен они получают вознаграждение в биткоинах, выпускаемых из сети.

Это нестабильный бизнес, доходы которого отслеживают рост и падение курса биткоина. Майнер Core Scientific обанкротился в декабре 2022 года на фоне обвала криптовалютных рынков; 13 месяцев спустя он получил разрешение суда на выход из Главы 11 после того, как цена биткоина подскочила почти на 150 %.

Установки потребляют огромное количество энергии, поэтому доступ к дешевому электричеству является важнейшим конкурентным преимуществом. По оценкам Кембриджского центра альтернативных финансов, в 2023 году майнинг биткоинов потребует 121 тераватт-час электроэнергии - примерно столько же, сколько потребляет Аргентина. По словам Меллеруда, на электроэнергию может приходиться до 80 % операционных расходов майнеров.

Это объясняет, почему дешевая электроэнергия в последние несколько лет во многом определяла, где майнеры размещают большую часть своего оборудования: Сначала в Китае, затем в Иране, Казахстане, России, на севере Швеции и совсем недавно в Техасе. Общей чертой этих мест является относительно дешевая энергия.

Зависимость от изобилия энергии - это еще и серьезная уязвимость, поскольку она может поставить майнеров в условия конкуренции за электричество с заводами и домохозяйствами, подвергая их опасности политической реакции.

Когда Казахстан ввел новые ограничения и налоги для шахтеров, "это, по сути, убило отрасль", - говорит соучредитель компании Hashlabs Ален Махметов. Спустя два года после введения ограничений его 10-мегаваттная установка все еще простаивает.

В эпоху, когда повышение температуры разрушает мир, майнинг биткоинов все чаще рассматривается как вклад в глобальное потепление, не приносящий никакой пользы - даже несмотря на то, что майнеры утверждают, что все чаще используют чистую энергию.

Согласно исследованию Университета ООН, опубликованному в октябре, две трети электроэнергии, используемой для майнинга биткоинов в 2020 и 2021 годах, было выработано на ископаемом топливе.

Правительство Эфиопии разрешило майнинг биткоинов главным образом потому, что компании платят в иностранной валюте за потребляемую электроэнергию, заявил Йодахе А. Земихаэль, заместитель директора Управления безопасности информационных сетей, отвечая на вопросы Bloomberg News.

В письменном ответе он использовал такие термины, как "высокопроизводительные вычисления" и "добыча данных", а не майнинг биткоинов.

"Эфиопия сильно зарегулирована", - сказал Немо Семрет, генеральный директор местного майнера QRB Labs, который помогал лоббировать разрешение на майнинг биткоинов. "Внедрение нового сектора, подобного этому, было большой проблемой, и мы работали в течение последних двух лет, чтобы получить все необходимые разрешения от правительства".

По словам Йодахе, правительство приняло директиву о регулировании "криптовалютных продуктов", включая майнинг. Он добавил, что выдача лицензий "осуществляется в песочнице и находится на ранней стадии", отказавшись сообщить, сколько разрешений было выдано на данный момент.

По словам Семрета, среди майнеров сохраняется неопределенность в отношении того, как власти будут контролировать их работу в долгосрочной перспективе, а Йодахэ отказался сообщить, была ли директива доведена до сведения участников отрасли.

Тем не менее для майнеров биткоина - особенно китайских - Эфиопия представляет собой уникальное сочетание экономических и политических преимуществ. Некоторые руководители даже говорят о ней как о возможном конкуренте Техаса, на который приходится до четверти мировых мощностей по созданию биткоина.

Идеальные климатические условия

По словам одного из руководителей компании Bitmain, базирующейся в Пекине и являющейся крупнейшим поставщиком оборудования для майнинга, через несколько лет возможности африканской страны по обеспечению электроэнергией для создания биткоина могут сравняться с возможностями Техаса. Открытие проекта GERD увеличило установленную генерирующую мощность Эфиопии до 5,3 гигаватт, 92 % которой приходится на гидроэнергию, возобновляемый источник энергии.

После полного завершения строительства GERD генерирующая мощность Эфиопии удвоится, сообщает Ethiopian Electric Power (EEP). По словам директора по маркетингу и развитию бизнеса Хивота Эшету, компания взимает с майнеров биткоинов фиксированную плату в размере 3,14 цента США за киловатт-час за электроэнергию, получаемую от подстанций.

Хотя это похоже на средний показатель в Техасе, тарифы в штате могут сильно колебаться, говорит Вера из Луксора, что делает прибыль менее предсказуемой. По словам Хивота, в Эфиопии цена упадет, как только майнеры подключатся напрямую к электростанциям. Он добавил, что EEP приостановила подписание новых контрактов, "чтобы обеспечить хорошо контролируемый и управляемый процесс".

Компания BWP, в которой работают майнеры из Китая и других стран, начала поставлять оборудование в Эфиопию в начале прошлого года. В декабре компания объявила на сайте X, что открывает в столице страны Аддис-Абебе 120-мегаваттный центр обработки данных для майнингового оборудования - внушительный даже по техасским меркам.

Генеральный директор компании Виталий Боршенко говорит, что преимущества Эфиопии не ограничиваются дешевой возобновляемой энергией.

"Идеальная температура для майнеров - от 5 до 25 C (от 41 до 77 по Фаренгейту)", - сказал он, ссылаясь на рекомендации производителя оборудования Bitmain. "Это как раз соответствует среднему диапазону температур в Эфиопии". Аддис-Абеба находится на высоте почти 2400 метров над уровнем моря, что намного выше, чем в большинстве альпийских горнолыжных курортов.

По словам Сюя из Китайской ассоциации цифрового майнинга, некоторые китайские компании не дожидаются официального "зеленого света", прежде чем начать работу.

"Майнеры представляют себя как фабрики или сельскохозяйственные компании", чтобы получить электричество, а не добиваться разрешения правительства на создание биткоина, сказал он, не называя их имен. Компания Yodahe не ответила на просьбу прокомментировать подобную практику.

Их уверенность подкрепляется геополитикой. Китай - крупнейший источник прямых иностранных инвестиций в Эфиопию, а также ее главный двусторонний кредитор. Китайское правительство и финансовые учреждения предоставили почти 15 млрд долл. США на 70 "мегапроектов" в этой африканской стране с 2006 по 2018 год, сообщило в декабре министерство финансов Эфиопии.

Эфиопия была одной из 17 стран, с которыми Китай улучшил отношения в прошлом году, поскольку президент Си Цзиньпин привлекал партнеров из стран Юга. В октябре Си принял в Пекине премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, после чего отношения двух стран перешли в разряд "всепогодного стратегического партнерства", сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Страна Африканского Рога отчаянно нуждается в притоке иностранной валюты. Она ведет переговоры о спасении от Международного валютного фонда после того, как в декабре допустила дефолт по выплате процентов частным кредиторам. За месяц до этого она достигла соглашения с двусторонними кредиторами о приостановке выплат.

По словам Сюя, воодушевленные ростом авторитета Китая в Африке, китайские майнеры биткоинов также начинают присматриваться к таким странам, как Ангола и Нигерия.

"У китайских майнеров нет проблем со строительством объектов в Африке", - говорит он. "Это как еще одна китайская провинция".