Несмотря на то, что игровые OLED-мониторы существуют уже около двух лет, большинство брендов уделяли мало внимания риску выгорания

Обе компании теперь предлагают защиту от выгорания в рамках гарантии на свои OLED-дисплеи, что является долгожданным уровнем безопасности, учитывая, сколько дисплеев оба бренда выпустили в этом году.

Несмотря на то, что игровые OLED-мониторы существуют уже около двух лет, большинство брендов уделяли мало внимания риску выгорания. В январе мы проанализировали защиту от выгорания, которую крупнейшие бренды предлагают на своих OLED-мониторах, и обнаружили, что только три из восьми рассмотренных нами мониторов прямо указывают на защиту от выгорания. С приходом MSI и Asus это число увеличилось до пяти, к ним присоединились Alienware, Corsair и LG.

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Компания MSI в своем новостном блоке объявила о трехлетней гарантии на свои предстоящие OLED-дисплеи (замечено на VideoCardz). В гарантии MSI говорится, что для подачи гарантийного заявления функция MSI OLED Care должна быть всегда включена, но она включена по умолчанию. Вот модели, на которые распространяется гарантия:

MAG 271QPX QD-OLED

MAG 321UPX QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

MPG 271QRX QD-OLED

MPG 321URX QD-OLED

MPG 491CQP QD-OLED

MEG 342C QD-OLED

TFTCentral заметил на сайте X (бывший Twitter), что Asus недавно обновила страницы своих продуктов, указав двухлетнюю гарантию на OLED-дисплеи, которая распространяется на выгорание.

Ранее ни Asus, ни MSI не упоминали о выгорании как о части гарантии, что оставляло открытым вопрос о том, распространяется ли она. Кроме того, MSI ранее предлагала только годовую гарантию. Увеличение срока означает, что MSI, по крайней мере, теперь соответствует Corsair и Alienware по гарантийному покрытию на свои OLED-дисплеи.

Вот обновленный обзор основных брендов, продающих OLED-мониторы, и их гарантийных обязательств:



