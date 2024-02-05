Creative Zen Hybrid 2 - это bluetooth-наушники с гибридным ANC, которые работают до 67 часов на одном заряде аккумулятора при выключенном ANC и до 49 часов на одном заряде при включенном ANC. В устройстве реализована заявленная технология ANC - гибридное шумоподавление, а также режим окружающей среды (Ambient), Noise Control, многоточечное подключение, поддержка ассистентов. Кроме того, в аппаратную часть входят 40-миллиметровые неодимовые динамики, 3D оголовье с подушечками с памятью формы, Bluetooth 5.2, быстрая зарядка через USB-C и 3,5-мм разъем AUX для аналоговых подключений.

Специально настроенные 40-миллиметровые неодимовые динамики призваны позаботиться о качестве звука - от выверенных басов с теплым звучанием до четких и чистых высоких частот. Нужные элементы управления находятся на правой чашке наушника, так что вы можете, например, ответить на звонок, подать голосовую команду или отрегулировать громкость.

В комплект поставки также входят кодеки AAC и SBC. В комбинации с режимом Low Latency время задержки звука существенно сократилось - до 85 мс..

Creative Zen Hybrid 2 способны устранять широкий спектр окружающего шума вплоть до -30 дБ. Микрофон с прямой связью для обнаружения окружающего шума расположен на внешней стороне каждой амбушюры. Внешний микрофон предназначен для обнаружения нежелательного окружающего шума, после чего технология ANC посылает сигнал обратной связи на наушники, устраняя внешний шум. Микрофон обратной связи, расположенный на внутренней стороне каждой чашки наушников, предназначен для мониторинга того, что уже достигает слуха пользователя, что позволяет ANC дополнительно реагировать и корректировать загрязненные сигналы.

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Вышеупомянутая технология контролирует нежелательный фоновый шум, уменьшая его с обеих сторон динамиков. Кроме того, она призвана извлекать и усиливать только голос говорящего, доносящийся до адресата.