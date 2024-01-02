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dima0782
Презентация Apple Vision Pro в США намечена на 27 января
Примечательно, что устройство может снимать 3D-фото и видео, обеспечивая эффект погружения, и является универсальным для игр, просмотра фильмов и приложений дополненной реальности

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Apple планирует представить свою ожидаемую гарнитуру Vision Pro в США 27 января, согласно сообщениям о цепочке поставок, упомянутых "Wall Street Observer". Эта новость совпадает с сообщением компании Gurman о наращивании производства и возможном запуске розничной продажи в феврале.

Apple Vision Pro выйдет на рынок раньше, чем ожидалось

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Основным поставщиком дисплеев для гарнитуры Vision Pro является компания Sony, которая использовала свой опыт в области экранных технологий для ее разработки. Неизвестная китайская компания также выступает в качестве вторичного поставщика, который может увеличить производственные мощности в случае высокого спроса на продукт.

Гарнитура оснащена OLED-экраном на основе кремния (OLEDoS), в котором используется схема "цветной фильтр (CF) + WOLED". Этот метод улучшает цветопередачу, направляя белый свет через цветовые фильтры RGB, обещая пользователям выдающиеся визуальные впечатления от четкости, насыщенных цветов и общего качества экрана.

Apple

Однако есть информация, что Apple также планирует выпустить обновленную версию гарнитуры Vision Pro в 2027 году, оснащенную технологией RGB OLEDoS для повышения яркости по сравнению с текущей моделью WOLED+CF. RGB OLEDoS генерирует свет и цвет непосредственно из субпикселей RGB, устраняя необходимость в цветовых фильтрах и повышая яркость дисплея.

Минг-Чи Куо, аналитик Tianfeng International, подчеркивает стратегическую важность гарнитуры Vision Pro в линейке продуктов Apple 2024 года. По мнению Куо, она может пересмотреть тенденции развития потребительской электроники. По оценкам аналитика, в этом году Apple планирует отгрузить около 500 000 устройств, что свидетельствует об уверенности в потенциальном спросе на продукт на рынке.

Куо также предполагает, что положительная реакция пользователей на Vision Pro может сделать его "следующим популярным продуктом" в потребительской электронике, повлиять на цены акций в смежных цепочках поставок и установить новый стандарт для высококлассных электронных устройств в технологической индустрии.

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Если вкратце рассмотреть технические характеристики Vision Pro, то он может похвастаться дисплеем высокого разрешения с более чем 23 миллионами пикселей, работающим на базе чипа M2 и чипа R1 для быстрой обработки данных датчиков. В него встроены различные датчики, в том числе LiDAR, для отслеживания перемещений пользователя и окружающей обстановки. Примечательно, что устройство может снимать 3D-фото и видео, обеспечивая эффект погружения, и является универсальным для игр, просмотра фильмов и приложений дополненной реальности. Стартовая цена Vision Pro составляет $3 499.

#apple #гаджеты #гарнитура #apple vision pro #презентация apple
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