Идея разработки компанией Meizu телефона со складным экраном уже некоторое время является предметом обсуждения.

Meizu, известный производитель мобильных телефонов, по слухам, готовится выйти на рынок телефонов со складным экраном. По словам популярного инсайдера "Smart Pikachu" на Weibo, Meizu начала проект по разработке своего первого телефона со складным экраном, который, как ожидается, будет запущен в первой половине 2024 года.

Подробности о предстоящем складном смартфоне Meizu

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Идея разработки компанией Meizu телефона со складным экраном уже некоторое время является предметом обсуждения. Эти разговоры усилились в первой половине текущего года, и многие сообщали о приверженности Meizu этому проекту. Однако из-за сложностей, связанных с технологией складного экрана, и реструктуризации компании, запуск устройства в 2023 году не состоялся.

источник: aoyaoba.com

Несмотря на то, что конкретные подробности о новой модели ограничены, есть предположение, что телефон может иметь дизайн в стиле "книжки" с 8-дюймовым дисплеем, ориентированным на бизнес-рынок. Несмотря на отсутствие конкретной информации, этот продукт ожидается с большим нетерпением. Способность Meizu оказать значительное влияние на конкурентный рынок телефонов со складным экраном с помощью этого запуска станет понятна со временем.

Кроме того, производитель работает над Meizu 21 Pro, Pro-версией смартфона Meizu 21, которая прошла сертификацию в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), что говорит о ближайшем релизе.

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Конкретные спецификации устройства не подтверждены, но ожидается, что оно будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen 3, больший дисплей с разрешением 2K, более емкий аккумулятор (возможно, 5 020 мАч) с 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки, а также может включать телекамеру. Точная дата выхода Meizu 21 Pro на китайский рынок пока не определена, но ожидается, что это произойдет в январе 2024 года.