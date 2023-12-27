Несколько дней назад британский телеканал GB News сообщил, что вероятность того, что "пропавший астероид" вскоре врежется в Землю, составляет один к миллиону

НАСА отклонило сообщения СМИ об угрозе со стороны "пропавшего астероида", который, как ожидается, столкнется с Землей через несколько лет. - Не существует никаких известных рисков, связанных с падением астероида на Землю в любое время в следующем столетии, заявил представитель НАСА. Он добавил, что, согласно наблюдениям и расчетам, вокруг нашей планеты "поблизости" вращается более 32 000 астероидов.

Несколько дней назад британский телеканал GB News сообщил, что вероятность того, что "пропавший астероид" вскоре врежется в Землю, составляет один к миллиону. Была даже названа вероятная дата: 3 марта 2030 года. Космические агентства ранее не сообщали об этой угрозе, поэтому "сенсация" вызвала волну споров в СМИ.

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источник: ru.freepik.com

Тем не менее, НАСА заверяет, что угроза не существует и что сообщения "GB News" не соответствуют действительности. - "Нет никаких известных рисков, связанных с падением астероида на Землю в любой момент в следующем столетии", - заявил представитель НАСА изданию The Evening Standard.

НАСА реагирует на сообщения о "пропавшем астероиде"

В сообщении также говорится, что специалисты космического агентства следят за небом, чтобы выявить и отследить объекты, которые могут приближаться к Земле. В "GB News" говорилось о "пропавшем астероиде" под названием "2007 FT3", который был обнаружен в 2007 году, но затем исчез с радаров.

В пресс-релизе НАСА сообщается, что астероид считается находящимся на небольшом расстоянии от Земли, если он проходит в пределах 30 миллионов миль от земной орбиты (около 48 миллионов километров). Согласно наблюдениям и статистике, на орбите вблизи нашей планеты вращается более 32 000 астероидов, не представляющих никакой угрозы.

NASA постоянно сообщает о приближении небесных тел к Земле. Только за один день, в воскресенье 26 ноября, целых три астероида пролетели вблизи нашей планеты. Самый близкий из них находился на расстоянии 800 000 километров.

Источник: Радио ZET/ The Evening Standard/ NASA

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