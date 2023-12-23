Apple сыграет главную роль в будущих информационно-развлекательных продуктах CarPlay

Новые изображения, опубликованные Apple, показывают, что технологический гигант объединил усилия с производителями автомобилей класса люкс Porsche и Aston Martin, чтобы представить следующее поколение своей системы CarPlay, обещающей в ближайшем будущем завладеть большей частью информационно-развлекательных возможностей.

Apple, Aston Martin и Porsche выпустили ранние макеты, демонстрирующие версии CarPlay, разработанные специально для автомобилей Porsche и Aston Martin.

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В отличие от текущего поколения CarPlay, которое часто функционирует как дополнительная функция к существующей информационно-развлекательной архитектуре автомобиля, грядущая версия, похоже, будет играть центральную роль, занимая значительную часть цифрового пространства.

фото: Apple

Изображения концептов демонстрируют характерный дизайн моделей Porsche и Aston Martin. На макете Porsche (вверху) интерфейс CarPlay занимает центральный сенсорный дисплей, а отдельные блоки отвечают за навигацию и историю звонков.

Кроме того, опциональный дисплей Porsche для переднего пассажира, который мы видели на Taycan и в грядущих Panamera и Macan EV, предлагает полный обзор погоды, календаря, навигации и аудиовиджетов. Даже водительский дисплей интегрирован с умом: Apple взяла на себя знаковые круглые индикаторы Porsche для уведомлений о скорости и состоянии батареи.

Версия Aston Martin, несмотря на меньшее количество дисплеев, демонстрирует элегантное и эффективное расположение CarPlay. Технология Apple легко интегрируется в цифровую приборную панель, добавляя звуковую плитку к спидометру и счетчику оборотов.

По данным Car and Driver, Aston Martin планирует внедрить систему Apple нового поколения в свои грядущие автомобили, такие как купе DB12 и DB12 Volante, выпуск которых намечен на 2024 год. С другой стороны, Porsche не раскрывает конкретные сроки внедрения CarPlay нового поколения в свои автомобили.

фото: Apple

Но мы знаем, что Porsche была на переднем плане в деле максимального использования инструментария Apple для разработчиков автомобилей, выходя за рамки базовой функциональности CarPlay. Просочившиеся изображения указывают на намерение Porsche еще больше расширить возможности CarPlay, позволив Apple доминировать, по сути, над всей информационно-развлекательной системой.

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Если в следующем году эта функция будет внедрена, ожидайте, что она быстро распространится и на другие продукты Volkswagen Group, включая Audi, Bentley, VW, Seat и Skoda.