В 1980-х гг. Sony начала настоящую революцию, выпустив знаменитый плеер Walkman. Однако вскоре японцы поняли, что время кассет проходит и на смену им нужен новый стандарт. Так началась история MiniDisc, необычного сочетания CD и дискеты. Давайте посмотрим на решение, которому суждено было совершить революцию в мире носителей информации.

Несколько десятилетий назад кассеты были основным носителем для записи музыки. Они были удобны, недороги в производстве, просты в использовании и позволяли записывать данные независимо друг от друга. В то же время у них было множество недостатков, включая порчу пленки, отчетливо слышимый шум и даже невозможность быстро выбрать любую песню без утомительной перемотки. Sony знала, что будущее за цифровыми технологиями, поэтому уже много лет сотрудничала с Philips в области создания компакт-дисков. Однако японцы хотели пойти дальше и подготовить настоящего преемника кассет.

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Смелые планы, трудное начало

Однако на этот раз им пришлось действовать самостоятельно, потому что Philips, которая также видела необходимость в новом стандарте, отошла от Sony. Это произошло потому, что компании не смогли договориться о том, какая технология будет использоваться в новом стандарте. В то время как Sony думала только о цифровом решении, Philips настаивала на обратной совместимости с кассетами - эти два требования теоретически были взаимоисключающими. MiniDisc должен был стать чем-то совершенно новым и в то же время предложить решения, недоступные ни для кассет, ни для компакт-дисков.

Работа над новым стандартом началась в 1986 году и продолжалась до ноября 1992 года, когда носитель был впервые официально представлен. При его разработке Sony предполагала, что MiniDisc будет небольшим и, следовательно, удобным для переноски, а также долговечным, по крайней мере, как кассетная лента. Также было очень важно, чтобы на новый носитель можно было легко записывать информацию и чтобы при этом не портился дизайн. Обычные компакт-диски не давали такой возможности, а кассеты страдали от деградации ленты со временем.

Современные и оригинальные решения

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Проект MiniDisc может быть вам хорошо знаком - такие или очень похожие носители появлялись во многих фильмах. Это были маленькие диски, заключенные в кассету размером 68 × 72 × 5 мм. Для сравнения: диаметр компакт-диска составляет 120 мм, а размеры кассеты - 102 × 64 × 12 мм. Таким образом, на тот момент MiniDisc был одним из самых маленьких носителей, на которых можно было хранить и продавать музыку. С традиционной дискетой его объединяла, прежде всего, конструкция и характерная сдвижная "дверца", защищавшая носитель от механических повреждений. Дверца открывалась автоматически, когда диск вставлялся в плеер.

Sony, выпустив MiniDisc, использовала довольно продвинутую магнитооптическую систему записи, в которой лазер нагревал одну сторону носителя до так называемой точки Кюри (в этой точке тело теряет свои постоянные магнитные свойства), чтобы магнитное поле могло быть использовано для записи содержимого. В свою очередь, для их воспроизведения использовался сам лазер и магнитооптический эффект Керра, который описывает изменения в свете, отраженном от намагниченной поверхности. На рынке были представлены версии, позволяющие хранить 60, 74 или 80 минут музыки.

MiniDisc существенно отличался от других носителей, существовавших в свое время. Прежде всего, он был перезаписываемым носителем, то есть обладал одной из важнейших особенностей кассетных лент, которой не было у компакт-дисков. Но еще важнее то, что особый метод записи с созданием оглавления, хранением исходных различных треков и метаинформации позволял пользователю самостоятельно записывать содержимое практически в любое время.

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Пользователь также мог редактировать записанные треки, изменяя упомянутую метаинформацию, удаляя определенные данные или даже перемещая их из одного места в другое. Таким образом, если нам нужно было изменить порядок треков в сборнике, достаточно было нажать несколько кнопок на проигрывателе. В отличие от обычной кассеты, записанный трек не нужно было хранить как один непрерывный кусок, а поиск контента был мгновенным благодаря способу доступа к носителю.

Каждый MD-плеер должен был иметь 6-секундный буфер данных. Он предназначался для борьбы с прерыванием воспроизведения и разрывом треков при вибрациях и ударах плеера. Однако буфер можно было использовать и по-другому. Некоторые плееры хранили в памяти 6 секунд аудио, которые мгновенно сохранялись при нажатии кнопки записи. Таким образом, записывая трансляцию, можно было не беспокоиться, что опоздаешь с нажатием в нужный момент и фрагмент не будет записан с самого начала. С другой стороны, вы всегда могли сами вырезать ненужные звуковые данные.

Для MiniDisc компания Sony создала алгоритм сжатия звука ATRAC. Это был формат с потерями, который должен был обеспечить качество, сходное с качеством компакт-дисков, при этом уменьшив размер самих файлов. В первых версиях формата размер файла уменьшался примерно в пять раз, а в последних - до 20 раз. Сжатие было необходимо из-за того, что общая емкость дисков была гораздо меньше, чем у обычного CD.

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Все устройства MiniDisc для потребительского рынка были оснащены системой защиты от копирования Serial Copy Management System. Это позволяло скопировать оригинальный носитель на другой, но последний не мог быть скопирован дальше. Тема копирования очень важна, ведь именно она сделала MiniDisc таким популярным в Японии.

Отсутствие перспектив

В Стране цветущей сакуры музыка всегда была дороже, чем, например, в США. Поэтому в стране как грибы росли музыкальные магазины, где любой желающий мог взять аудионоситель напрокат по цене гораздо ниже, чем при покупке альбома. Покупатели массово копировали их дома для собственного использования, и MiniDisc был идеальным инструментом для этого. Популярность копирования контента была настолько велика, что были даже созданы специальные киоски MD, где за небольшую плату люди могли записать предлагаемые песни на свой носитель.

Однако проблема стандарта заключалась в том, что Sony не смогла должным образом привлечь к сотрудничеству своих партнеров. Причем лицензировать технологию должны были не только производители самих устройств. Японцы не могли найти общий язык с музыкальными лейблами, которые предпочитали обходиться кассетами и компакт-дисками. Дело дошло до того, что практически единственным значимым поставщиком контента на рынке стала компания EMI Records. Остальные игроки "большой четверки" музыкальной индустрии предпочитали решения конкурентов, в том числе DCC, разработанный Philips, который был совместим с традиционными кассетными плеерами.

Цена также была барьером. Оборудование для воспроизведения MD стоило дороже, чем кассетные и CD-плееры. Поэтому популярность MD во всем мире была весьма ограниченной, а преданные поклонники появились только в Японии и Великобритании. В Соединенных Штатах, напротив, это был нишевый формат, которым пользовались только любители технических новинок и люди, которым нужно было хорошее качество звука и функции записи.

Крах

Sony в течение многих лет пыталась убедить рынок в том, что у MiniDisc есть значительный потенциал. Однако в то время как война с DCC была выиграна, поскольку Philips завершила срок службы своего решения в 1996 году, появился новый и гораздо более мощный враг в виде карт памяти и формата MP3. Карты стали более интересны благодаря своей емкости, которая увеличивалась год от года - в случае с MD Sony не могла предложить диски заметно большей емкости, чем стандартные. MP3, с другой стороны, имел меньше ограничений, чем ATRAC, а редактировать информацию о композициях было еще проще. Кроме того, копирование данных на MD-носители было гораздо медленнее, а значит, менее удобным.

Вдобавок ко всему, когда Apple представила первый iPod, предлагающий не менее 5 Гб пространства для хранения музыки, стало ясно, что MiniDisc проигрывает. Даже введение стандарта Hi-MD, увеличившего емкость носителя до 1 Гб, не улучшило ситуацию. Ведь в то же время любой желающий мог купить гораздо более дешевые компакт-диски емкостью 700 Мб и записать их с помощью очень дешевых внутренних пишущих устройств для ПК.

В конце концов Sony пришлось смириться, и в 2011 году она объявила о прекращении производства портативных проигрывателей MiniDisc. Два года спустя она также отказалась от производства больших стереосистем, обеспечив техническую поддержку и доступ к чистым носителям еще на некоторое время. Последние, кстати, до сих пор выпускаются. Что еще более интересно, альбомы, записанные на MD, также до сих пор продаются, хотя и довольно нишевыми исполнителями и, к тому же, в очень ограниченном количестве, зачастую составляющем десяток или несколько десятков экземпляров.

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MiniDisc должен был изменить облик рынка аудионосителей, но по ряду причин ему это не удалось. Sony переоценила свои возможности по влиянию на музыкальный рынок, хотя намерения компании были благими. Тем не менее, трудно победить стандарты, которые просто процветают, такие как кассетная лента, не составляя никакой конкуренции более современным технологиям в виде твердотельной памяти.