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dima0782
Китай продлевает запрет на iPhone, делая ставку на местные смартфоны
Американцы утверждают, что это расплата за санкции...

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Еще в сентябре в Китае появились ограничения на использование iPhone государственными служащими. Но теперь планируется распространить этот запрет и на другие офисы, сделав акцент на использовании местных брендов.

Американцы утверждают, что это расплата за санкции...

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США пытаются ограничить влияние китайских технологий, что проявляется, в частности, в блокировке оборудования Huawei, но Китай не остается в долгу. В Поднебесной появились ограничения на использование телефонов Apple iPhone в офисах, а также рекомендации оставлять иностранные телефоны дома. Сотрудников призывают пользоваться только техникой китайского производства. Хотя запрет касается в основном популярного iPhone, под него попадают и другие иностранные бренды. Например, корейские устройства Samsung также не приветствуются.

На первом этапе, в сентябре, это коснулось лишь нескольких офисов в Пекине и Тяньцзине. Однако теперь подобные ограничения появились еще в восьми провинциях, как в офисах, так и в компаниях, хотя это еще не общенациональное постановление. Несмотря на то что китайские власти отрицают введение подобных запретов, некоторые чиновники предполагают, что они связаны с серией инцидентов, связанных с безопасностью iPhone. Правительство США называет эти действия непропорциональным ответом на введенные им запреты.

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Согласно отчету Bloomberg News, в декабре небольшие компании и агентства в городах провинций Чжэцзян, Шаньдун, Ляонин и центральной части Хэбэя, где расположен крупнейший в мире завод по производству iPhone, выпустили собственные устные рекомендации.

#китай #сша vs китай #санкции китая #запрет на iphone
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