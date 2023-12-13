Сообщения могут быть сохранены в чате WhatsApp на 24 часа, семь дней или 30 дней.

WhatsApp запускает новую функцию, которая позволяет пользователям прикреплять сообщения в чатах, чтобы легко находить важные разговоры. С помощью этой функции пользователи могут выделить определенное сообщение в индивидуальных и групповых чатах и закрепить его в верхней части чата. Сообщение может быть закреплено в чате на срок до 30 дней. Закрепить можно любые сообщения, включая текст, опросы и эмодзи. Однако одновременно пользователи могут закрепить только один чат.

Приложение для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp объявило о добавлении функции "Закрепленные сообщения" в сообщении на сайте X (бывший Twitter) во вторник (13 декабря). Функция позволяет пользователям выделить определенное сообщение в любом текущем разговоре один на один или в группе и закрепить его в верхней части чата. Это идеально подходит для указания важных деталей, таких как адрес, дата или номер телефона, а также для быстрого обращения к старым сообщениям.

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Пользователи могут закрепить чат, долго нажимая на беседу и выбирая в меню пункт "Закрепить". Сообщение может быть сохранено в чате на 24 часа, семь дней или один месяц, однако по умолчанию срок сохранения составляет семь дней. Закрепить можно все типы контента, включая текстовые сообщения, файлы, эмодзи, картинки, опросы или видео. В группах WhatsApp администраторы могут решить, дать ли возможность закреплять сообщения только администраторам или участникам. Как всегда, пользователи смогут открепить эти сообщения в любое время.

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Конкуренты WhatsApp в сфере обмена сообщениями Telegram и iMessage уже предлагают функцию закрепления сообщений. Ранее это обновление было замечено в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.21.4.