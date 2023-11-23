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dima0782
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
Обновление Android 14 распространяется более чем на 50 устройств

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Когда речь заходит о рынке телефонов на платформе Android, на ваши деньги претендует множество различных брендов. Рынок насыщен как никогда, и на нем представлено множество моделей, которые стоит приобрести, если вы находитесь в поиске нового устройства.

Тем не менее, телефоны Samsung остаются одними из самых популярных. Флагманские модели, такие как Samsung Galaxy S23 Ultra, обладают высочайшими аппаратными и программными характеристиками, а также предлагают ряд более доступных телефонов с конкурентоспособными техническими характеристиками.

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Сейчас компания выпускает последнее обновление программного обеспечения. Оно называется One UI 6 и основано на операционной системе Android 14. Эта операционная система была недавно представлена компанией Google одновременно с выпуском Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro.

После того как в последние недели он появился на современных телефонах, пользователи старых устройств с замиранием сердца ждали, когда же они получат новые функции. И вот теперь мы знаем.

Как сообщает специализированный блог Samsung, SamMobile, обнародован полный список ожидаемых дат запуска. В нем показана дорожная карта устройств, получающих обновление.

Ожидается, что обновление будет завершено к февралю 2024 года, причем более новые модели получат его раньше. Некоторые устройства, в том числе Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy S21 Ultra и другие, должны выйти в декабре 2023 года. Это может означать скорый новогодний подарок для пользователей Samsung.

Обновление привносит в устройства довольно значительные изменения. Несмотря на то, что в нем не так много крупных функций, совокупность множества мелких изменений позволяет получить большое обновление в целом.

Пожалуй, наиболее заметным станет новый шрифт по умолчанию для устройств Samsung. Это полностью изменит основной дизайн устройства. Кроме того, добавлены такие элементы, как стрелка назад, для более удобной навигации между страницами.

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Это отличное обновление для пользователей. Кроме того, пользователям будет удобно знать, когда ее ожидать. Это избавит их от чувства неизвестности и даст им возможность с нетерпением ждать ближайших месяцев.

#android #android 14 #самсунг #one ui 6
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