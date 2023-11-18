Google намерена добиться этого с помощью функции Memory Saver

Google Chrome - это программа, которая предъявляет высокие требования к оперативной памяти. Несмотря на применение компанией Google различных улучшений, в этом плане мало что изменилось. Теперь производитель снова работает над решением, которое позволит сделать свой браузер не таким ресурсоемким. Возможно, на этот раз оно сработает.

Функция энергосбережения Google Chrome будет усовершенствована, так что теоретически браузер будет потреблять меньше памяти. По данным Windows Report, Google намерена добиться этого с помощью функции Memory Saver, представленной в декабре прошлого года, и добавленной теперь функции Probabilistic mode, которая будет определять вероятность повторного использования открытых вкладок. Если программа сочтет ее незначительной, то закроет соответствующую веб-страницу. Пока этот инструмент существует в виде флажка и не доступен в общедоступной версии Chrome.

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Опция тестируется в релизе Chrome 121, и ее можно включить, перейдя по адресу chrome:// flags ags, а затем поискав Probabilistic mode. Почему именно Google хочет положиться на некоторую автоматизацию работы вкладок? Компания утверждает, что пользователи пересматривают вкладки примерно в 60% случаев. В остальных случаях они открыты и часто забываются, поэтому Google считает, что если не замораживать их, а просто закрывать, то это освободит память и заставит приложение потреблять меньше памяти.

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Отметим, что это экспериментальная функция, предназначенная для тестирования, поэтому нет никакой гарантии, что она попадет в финальную сборку Chrome. Компания Google много делает для того, чтобы Chrome не так сильно загружал память устройств, но пока безрезультатно. Может быть, на этот раз все получится? Это было бы хорошо, поскольку Chrome является самым популярным браузером на рынке и используется многими людьми, которые жалуются на эту функцию.