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TP-Link расширяет ассортимент тремя новыми устройствами серии Omada

Компания расширяет ассортимент устройств этой серии, добавляя два новых маршрутизатора ER706W и ER707-M2, а также потолочную точку доступа Wi-Fi 6 - EAP680
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Компания TP-Link представляет три новых устройства серии Omada, предназначенных для построения централизованно управляемых сетевых инфраструктур, как проводных, так и Wi-Fi, в больших помещениях с большим количеством пользователей, таких как офисы, гостиницы, учебные заведения, торговые центры, склады или производственные цеха. Компания расширяет ассортимент устройств этой серии, добавляя два новых маршрутизатора ER706W и ER707-M2, а также потолочную точку доступа Wi-Fi 6 - EAP680.

TP-Link ER706W - первый Wi-Fi маршрутизатор в серии Omada. Оборудование оснащено шестью гигабитными портами - одним SFP-портом WAN/LAN, одним портом WAN и четырьмя портами WAN/LAN, что в сочетании с функцией балансировки полосы пропускания Multi-WAN позволяет полностью задействовать несколько широкополосных соединений. ER706W дополнительно оснащен портом USB 3.0, который поддерживает не только накопители, но и LTE-модемы. За беспроводные соединения в маршрутизаторе ER706W отвечает двухдиапазонный Wi-Fi AX3000, обеспечивающий скорость до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

TP-Link

На борту будут установлены три внешние антенны с высоким коэффициентом усиления и такие технологии Wi-Fi 6, как поддержка ширины канала 160 МГц, OFDMA, 1024 QAM, MU-MIMO и Beamforming и другие. Важно отметить, что ER706W имеет поддержку технологии Omada Mesh, что позволяет создать единую централизованно управляемую беспроводную сеть с точками доступа серии Omada.

За безопасность данных в маршрутизаторе ER706W отвечает шифрование WPA3 корпоративного класса, а также межсетевой экран и средства автоматической защиты от DoS-атак. Устройство позволяет сегментировать сеть с помощью предельно простой поддержки 802.1Q VLAN, фильтрации IP/MAC/URL-адресов и привязки IP-MAC-адресов. Также имеется поддержка нескольких VPN-протоколов, таких как IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPN, и встроенный аппаратный движок.

Второй представленный маршрутизатор, ER707-M2, предназначен для сред с высоким трафиком данных. Он оснащен двумя портами RJ45 2.5G (WAN и съемный порт WAN/LAN), 4 гигабитными портами RJ45 WAN/LAN, гигабитным SFP-слотом WAN/LAN и портом USB для поддержки LTE-модемов и накопителей. Также в этой модели реализована балансировка диапазонов Multi-WAN, которая гарантирует бесперебойное соединение в случае отказа одного из интернет-каналов и позволяет полноценно использовать несколько широкополосных подключений.

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Как и ER706W, ER707-M2 также оснащен аппаратным движком для повышения производительности VPN-соединений. Устройство способно поддерживать одновременно до 100 IPsec VPN, 66 OpenVPN-соединений, 60 L2TP VPN-соединений и 60 PPTP VPN-соединений. Безопасность корпоративных данных гарантируется такими функциями, как поддержка 802.1Q VLAN, автоматическая защита от DoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL, привязка IP-MAC-адресов и встроенный брандмауэр.

TP-Link

Последним устройством на выставке стала новая потолочная точка доступа EAP680, которая сочетает в себе высокопроизводительную технологию WiFi 6, реализованную в модели AX6000, и высоту корпуса всего 32,5 мм. Устройство обеспечивает скорость WiFi до 1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

В устройстве используются передовые технологии, включая HE160, 1024-QAM, длинносимвольный OFDM, OFDMA, MU-MIMO, Beamforming или Airtime Fairness, что обеспечивает высокую производительность и стабильность сети. EAP680 обеспечивает бесшовный WiFi-роуминг и поддерживает технологию Omada Mesh, позволяющую объединять точки доступа в беспроводную сеть.

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