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dima0782
Китай оштрафовал Alibaba за "вульгарность"
Китайское правительство не допускает деморализации несовершеннолетних, а инфлюенсеры несут ответственность за свой контент и не являются анонимными

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Администрация киберпространства Китая (CAC) наказала компанию Alibaba, владеющую поисковой системой Quark, и платформу потокового вещания NetEase за контент, признанный вульгарным.

Компания Quark была оштрафована на 500 тыс. иен (эквивалент 68 340 долл. США), а NetEase была вынуждена на семь дней приостановить обновление канала, специализирующегося на танцевальном контенте. Кроме того, обеим компаниям было предписано выпустить подробные исправления и привлечь к ответственности соответствующих лиц. По мнению CAC, результаты поиска Quark содержали большое количество непристойного и порнографического контента и предлагали пользователям порнографические и вульгарные ключевые слова.

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В то же время компания NetEase была обвинена в том, что в прямом эфире транслировала контент, содержащий вульгарные слова, действия и порнографические материалы, а также размещала ссылки на такие материалы на своем главном экране. Штрафы были наложены через неделю после того, как регулятор объявил, что с 1 января 2024 года платформы должны принимать более активные меры для защиты несовершеннолетних от контента сомнительного характера.

CAC назвал несовершеннолетних "выходцами из Интернета", которые "используют Интернет для облегчения и обогащения процесса обучения и своей жизни", но в то же время "подвергаются многим рискам, таким как утечка незаконной и вредной информации, утечка персональных данных, интернет-зависимость и кибербуллинг". В связи с этим законодательство обязывает операторов платформ создавать детский режим или вводить временные окна, в которые не будет выкладываться контент, способный дезориентировать детей в Китае.

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Следует также отметить, что китайские власти, похоже, вновь обращают внимание на идентификацию пользователей в Интернете: во вторник крупнейшие социальные медиаплатформы, такие как WeChat, Doyin, Baidu и Sina Weibo, объявили, что теперь будут требовать от инфлюенсеров, имеющих более 500 тыс. подписчиков, использовать свои настоящие имена. Несмотря на то, что это можно рассматривать как попытку повысить ответственность влиятельных лиц за представляемый ими контент, многие критики высказывают опасения по поводу нарушения прав на неприкосновенность частной жизни.

#китай #интернет #alibaba
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