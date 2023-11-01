Эти iPhone 15 для истинных фанатов и настоящих ценителей украшений из древних артефактов

Не говорите Индиане Джонсу, но есть куча iPhone, которым самое место в музее. Коллекция Caviar Rarities, украшенная множеством артефактов, может стать самой роскошной линейкой компании, и это уже кое-что говорит о создателях золотого Apple Vision Pro и iPhone с остатками инопланетной жизни.

Так что же такого ценного в этих последних лимитированных моделях iPhone 15? Как насчет фрагментов зуба Т-рекса или римского копья? Именно так. Мне, как фанату динозавров, особенно нравится модель с блестящим названием Tyrannophone (с фрагментом зуба и глазом из чистого янтаря), и по сравнению с другими предложениями она стоит совсем недорого - 9860 долларов (за iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти).

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Caviar

Если же вы никак не можете определиться, какой кусочек истории вы хотите иметь в своем кармане, то рассмотрите модель Time Machine стоимостью более 100 000 долларов. Таких красавцев существует всего три штуки, и сейчас я объясню, почему. Это корпус из чистого 24-каратного золота, механические часы и больше артефактов, чем в гробнице фараона.

Среди них не только зуб Т-рекса и римское копье, но и части зубов мегалодона и мамонта, шведская пуля XVIII века, части iPhone 2G и даже осколок метеорита. Если это не украшение, то что?

Caviar

Конечно, помимо всех этих украшений, вы получаете и сам iPhone, а iPhone 15 Pro Max сам по себе является довольно историческим устройством. Это первый телефон, в котором использовался 3-нм техпроцесс, и первый iPhone с так называемой "тетрапризматической линзой", обеспечивающей значительно больший оптический зум.

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Если вы являетесь серьезным поклонником Apple, Caviar также предлагает телефоны с подписью Стива Джобса или даже кусочком его фирменного водолазного свитера.