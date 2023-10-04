В этом году в центре внимания три направления: кастомизация, контроль и доступность

День, которого ждали многие пользователи Android, наконец настал. Google выкладывает публичную сборку Android 14. Как всегда, первыми загрузить новую версию операционной системы смогут пользователи Pixel на поддерживаемых моделях (Pixel 4a и новее). Совместимые устройства Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi получат доступ к Android 14 позднее в этом году.

В этот раз основное внимание уделяется более глубокой кастомизации. Вы сможете выбирать из множества шаблонов экрана блокировки. На экран блокировки можно будет добавить новые часы и ярлыки (например, приложение для чтения QR-кодов или Google Home) для быстрого доступа. Переключение между обоями также должно стать проще.

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Google

Благодаря добавлению возможностей генеративного искусственного интеллекта у вас появится больше возможностей для настройки обоев. Выберите текстовую подсказку, и искусственный интеллект подберет для вас соответствующее изображение (эта функция появится сначала в Pixel 8/Pixel 8 Pro). Google также внедряет поддержку изображений Ultra HDR и монохромных тем.

Приятно порадовали обновления в области доступности. Среди новых функций - нелинейное масштабирование размера шрифта для облегчения чтения некоторых участков текста. Также появилась плитка быстрых настроек для изменения размера шрифта. Google утверждает, что улучшила параметры увеличения и сделала их более интуитивными благодаря добавлению таких вещей, как функция pinch-to-zoom, которую можно включить только для определенных приложений. Что касается обновлений для обеспечения доступности слуховых аппаратов, то компания добавила улучшения для слуховых аппаратов, а также ввела флэш-уведомления, которые загораются на экране устройства или светодиоде камеры при появлении предупреждения, на которое необходимо обратить внимание.

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В Android 14 Google также стремится предоставить больший контроль над своими данными и безопасностью. В настройках ОС появилась функция Health Connect, позволяющая управлять аспектами конфиденциальности в приложениях для здоровья, фитнеса и самочувствия. По словам Google, такие данные шифруются на устройстве. После установки Android 14 вам будет легче понять, как ваши данные используются приложениями, запрашивающими к ним доступ, благодаря обновлениям в области обмена данными.