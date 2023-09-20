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dima0782
Миссия ISRO Aditya L1 приступает к изучению солнечных ветров
По словам старшего астрофизика, Aditya L1 будет продолжать исследования солнечного ветра в течение всего срока эксплуатации.

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Солнечный аппарат Aditya L1, запущенный Индийской организацией космических исследований (ISRO) 2 сентября, приступил к научной работе. Он начал изучение энергичных частиц в солнечном ветре. После успешного выполнения ключевого маневра аппарат находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1).

Исследование солнечного ветра, представляющего собой непрерывный поток заряженных частиц, исходящих от Солнца и пронизывающих Солнечную систему, проводится с помощью специализированного прибора - спектрометра сверхтепловых и энергичных частиц (STEPS). Он является компонентом полезной нагрузки Aditya Solar wind Particle Experiment (ASPEX).

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Первая солнечная миссия ISRO - Aditya L1

"STEPS уже работает в космосе. Он начал свою научную деятельность в магнитном поле Земли 10 сентября, когда Aditya находился на высоте 52 000 км над нашей планетой", - цитирует информационное агентство PTI доктора Дибьенду Чакрабарти, профессора кафедры космических и атмосферных наук Лаборатории физических исследований (PRL).

По словам старшего астрофизика, Aditya L1 будет продолжать исследования солнечного ветра в течение всего срока эксплуатации.

Во время четырехмесячного путешествия к точке назначения L1 Aditya L1 будет анализировать энергичные частицы в солнечном ветре. Полученные данные будут способствовать улучшению технического обслуживания и эксплуатационных характеристик космических аппаратов.

"Основной задачей STEPS является исследование среды энергичных частиц с точки обзора космического аппарата в точке L1. В долгосрочной перспективе данные STEPS также улучшат наше понимание флуктуаций космической погоды", - сказал Чакрабарти.

STEPS оснащен шестью датчиками, каждый из которых наблюдает за различными направлениями и измеряет супратепловые и энергичные ионы. Данные, собранные во время обращения Aditya L1 вокруг Земли, позволят ученым тщательно изучить поведение частиц вокруг планеты.

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18 сентября ISRO объявила, что Aditya-L1 "Отправился в точку L1 Солнце-Земля!" после выполнения маневра "Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)".

#космос #индия #aditya-l1 #isro
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