Ранее некоторые элементы интерфейса были выполнены в синем цвете, а теперь WhatsApp использует зеленый цвет.

WhatsApp работает над редизайном интерфейса для будущего обновления приложения на смартфонах iPhone. В начале этого года компания выпустила редизайн, который включал в себя обновленные кнопки навигационной панели. Теперь приложение, принадлежащее компании Meta*, изменило дизайн и добавило зеленые цветовые акценты в некоторые части бета-версии приложения.

Ранее некоторые элементы интерфейса были выполнены в синем цвете, а теперь WhatsApp использует зеленый цвет для этих элементов, что делает интерфейс более целостным.

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фото: dribbble.com

"WhatsApp также убирает кнопку фильтрации рядом со строкой поиска, поскольку она больше не нужна из-за нового фильтра "Непрочитанные"", - сообщает WABetainfo, подчеркивая, что эти изменения стали доступны пользователям бета-версии WhatsApp beta для iOS 23.19.1.72.

"WhatsApp предпринимает значительные шаги для решения давно назревшей потребности в обновленном интерфейсе приложения для iOS, активно реагируя на настойчивые просьбы пользователей, которые просили создать более современный интерфейс", - говорится в сообщении.

Как сообщается, WhatsApp планирует и дальше совершенствовать этот интерфейс.

Кроме того, WhatsApp заменяет фильтр "Бизнес" новой функцией, позволяющей легко фильтровать групповые чаты. Ранее это было обнаружено в бета-версии обновления WhatsApp для Android.

Переделанные кнопки для ограниченных пользователей iPhone

Не так давно WhatsApp выпустил обновление дизайна для пользователей iPhone. В версии WhatsApp iOS 23.18.78 для ограниченного числа пользователей был выпущен новый дизайн кнопок приложения на iPhone. После обновления опция "Редактировать", расположенная над чатами, заменена кнопкой меню с тремя точками. Кроме того, значок начала нового чата также заменен на значок "+".

Компания Meta* также начала тестирование WhatsApp для iPad. Как сообщает WABetaInfo, бета-версию, совместимую с iPad, теперь можно установить на планшеты через приложение TestFlight.

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