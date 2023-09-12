Чикагская компания p-Chip утверждает, что ее нанотехнологии могут быть добавлены "практически к любому физическому товару". Ее микротранспондеры могут добавлять функции отслеживания и аутентификации в электронику и компьютерную технику, упаковку продуктов, автомобильные компоненты и многое другое - в том числе и в сыр. Действительно, недавно компания p-Chip разработала метод добавления встроенной системы слежения в пищевые продукты. Первая история успеха компании в мире пищевых продуктов связана с якобы широко распространенной подделкой сыра Пармиджано-Реджано.

Говорят, что микрочипы есть везде. Это утверждение, безусловно, применимо к 2023 году, когда люди обзаведутся вездесущими "умными" устройствами, многие бытовые товары станут "умными" и подключенными, а также неумолимо будет развиваться (A)IoT. Однако новость о том, что микрочипы размещаются в продуктах питания, может вызвать недоумение.

фото: p-Chip

Противодействие контрафакту необходимо для защиты многих предприятий. Тем не менее проследить и установить подлинность съедобных продуктов до сих пор было непросто. Только в ЕС более 3 500 продуктов питания приобрели статус защищенных, что необходимо для поддержания жизни этих знаковых отраслей. Ежегодный оборот этих характерных нишевых предприятий пищевой промышленности составляет более 87 млрд. долл.

Сыр Пармиджано-Реджано изготавливается с применением традиционных ингредиентов и методов на территории одного из итальянских регионов. Его мировой оборот достигает 2,44 млрд. долл. К несчастью для подлинного бизнеса, по оценкам, поддельные копии приносят почти такую же прибыль - около 2 млрд. долл.

Микротранспондер p-Chip представляет собой кремниевый чип размером с крупинку соли, содержащий уникальный идентификационный код, который фиксируется на кремниевой подложке. Когда чип просканируется модулированным лазерным импульсом, в его цепи подается питание, и уникальный код отправляется с помощью сверхнизких радиочастотных волн.

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фото: p-Chip

Если вы задаетесь вопросом, стоит ли использовать p-Chip вместо RFID-метки, то первый имеет ряд преимуществ. Согласно утверждению производителя, устройства p-Chip компактнее, экономичнее, надежнее и безопаснее ближайшего конкурента RFID.

Среди впечатляющих заявлений о p-Chip можно назвать следующие:

Их "практически невозможно продублировать или подделать".

Это "миниатюрные, прочные и доступные цифровые криптоякоря".

Они выдерживают экстремальные температуры (от -200 до 500C).

Они устойчивы к микроволновому излучению.

Утверждается, что они безопасны при непосредственном контакте с пищевыми продуктами.

Они выдерживают воздействие растворителей и реагентов.

Их можно сканировать через бумагу, стекло, ткани животных, иней, этикетки и т.д.

Для встраивания p-Chip в колесо сыра Parmigiano-Reggiano чип вставляется в казеиновую этикетку на колесе, которая становится частью кожуры сыра в процессе его приготовления. Покупатель сыра не станет есть эту встроенную этикетку.

Итальянские производители пармезана тестируют эту технологию: за последний год созрело более 100 000 сыров с микротранспондерами p-Chips в кожуре. Этот этап тестирования был признан необходимым, поскольку многолетний процесс созревания сыра, включая погружение в горячую соленую воду, может привести к разрушению таких альтернативных технологий, как QR-коды и RFID-метки.