Пару недель назад компания Sega сделала то, что обычно не делает: собрала несколько своих студий и устроила шоукейс, в котором рассказала о нескольких играх, выходящих в ближайшие несколько месяцев.

Sonic Superstars (Дата выхода: 17 октября)

Как и у многих, у меня с Соником отношения "от любви и ненависти". Если в оригинальных играх на Genesis были созданы культовые уровни, такие как Green Hill Zone, и незабываемые персонажи - Хвост, Наклз и сам милый синий ежик, то более поздние игры часто оказываются не на высоте (мягко говоря). Sonic the Hedgehog '06 чуть не сломал меня, а серия Sonic Boom была особенно мрачным периодом для поклонников скоростных героев.

Но в Sonic Superstars чувствуется возвращение формы, расширение стремительного 2D-геймплея, который был лучшим в франшизе, и добавление суперчеткого художественного стиля, который не полагается на 16-битную ностальгию. Такие этапы, как Cyber Station Zone, предлагают забавные повороты формулы, позволяя превращаться в вокселизированных кальмаров или ракеты при прохождении уровня. Во многом это похоже на то, что Sega, наконец-то, переосмыслила игры с боковой прокруткой Sonic, в чем они нуждались уже более десяти лет, подобно тому, как Nintendo делает это с Super Mario Bros. Wonder.

Более того, Sega впервые добавила многопользовательский кооператив в двухмерную игру про Соника, и не случайно, что игра очень похожа на современные игры про Марио. Здоровье, или, в данном случае, кольца, распределяются между всеми игроками, поэтому, пока в вашей команде есть хоть одна блестящая петля, вы можете оживлять своих друзей (за исключением схваток с боссами). Единственная небольшая проблема заключается в том, что из-за темпа игры в случае гибели вы можете на некоторое время застрять в плавающем пузыре, пока все не замедлится и у ваших друзей не появится шанс вытащить вас оттуда.

Persona 5 Tactica (Дата выхода: 17 ноября)





Пожалуй, эту игру я ждал с наибольшим нетерпением, и даже с большими ожиданиями я не остался разочарованным. Это не только удовольствие услышать новые риффы на один из лучших саундтреков к видеоиграм последнего времени, но и множество механик из франшизы JRPG, которые легко переходят в жанр тактики, и я даже удивлен, что Atlus потребовалось столько времени, чтобы сделать подобный спин-офф Persona.

Сразу же в игре появляются такие понятия, как командные атаки и нокдауны, которые заставили меня задуматься о том, как уничтожить врага за наименьшее количество приемов. А вместо традиционных для Persona элементарных способностей Tactica предлагает новую механику укрытий, благодаря которой игра напоминает смесь XCOM и серии Mario + Rabbids. Арт в стиле "чиби" также забавен и выразителен, но не слишком "кавайный".

Несмотря на то, что всегда полезно поиграть в Persona 5, эта игра представляет собой самостоятельную историю с новыми персонажами, так что вам не нужно тратить 50+ часов на игру P5, прежде чем погружаться в эту игру.

Persona 3 Reload (Дата выхода: 2 февраля 2024 г.)





Мне нечего сказать о Persona 3 Reload, кроме того, что я благодарен за то, что эта игра наконец-то получила ремейк, которого она заслуживает. Оригинальная игра, по сути, проложила путь к ролевым играм Persona за последние 15 с лишним лет. Жаль, что Atlus не включила в игру некоторые дополнительные материалы из Persona 3 FES и PSP-версии (в частности, женщину-протагониста), но поскольку диски с оригинальной игрой для PS2 найти все труднее и труднее, приятно, что в начале 2024 года появится отличная и более доступная версия.

Endless Dungeon (дата выхода: 19 октября)





Несмотря на то, что я знаком с некоторыми предыдущими играми студии Amplitude, последняя часть серии Endless стала, пожалуй, самым приятным сюрпризом. Это двухстрелочный шутер с отрядным геймплеем, на который наложена механика rogue-lite, позволяющая открывать новое оружие, персонажей и способности. Вы можете играть в одиночку, управляя одновременно тремя героями (с некоторой автоматической помощью), или в кооперативном режиме (как локальном, так и сетевом) с друзьями. В любом случае игра окажется очень интересной.

Исследуя и открывая двери, вы будете уничтожать врагов, собирать предметы и улучшать навыки. Когда вы доберетесь до последней комнаты, перед вами предстанет огромная орда, и даже благодаря подсказкам одного из разработчиков мы не смогли выжить. Но это лишь подчеркивает глубину стратегических элементов игры. Судя по тому, во что я играл, в Endless Dungeon есть именно то, что я ищу в rogue-lite: глубокая механика и хорошая реиграбельность (с увлекательным кооперативом в качестве бонуса).

Но больше всего мне нравится то, что, несмотря на долгую историю Sega на консолях, все вышеперечисленные игры будут доступны и на ПК. По словам издателя, он решил пойти на такой шаг после того, как увидел высокие продажи в Steam во время пандемии. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником олдскульных 2D-платформеров или просто хотите больше тактических игр, растущей семье студий Sega есть чем похвастаться. И это при том, что у меня еще не хватало времени на то, чтобы ознакомиться с другими грядущими релизами Sega, такими как Total War: Pharoah или Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.