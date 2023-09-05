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Apple похоже решит проблему "беспорядка" с зарядными кабелями

С переходом iPhone 15 на USB-C больше не будет необходимости носить с собой как минимум два отдельных кабеля для зарядки.
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Допустим, вы один из самых преданных членов культа Apple, и у вас есть все, на чем красуется логотип Apple: iPhone, iPad, MacBook, AirPods Pro/AirPods Max. До сих пор вы могли легко заряжать iPad и MacBook одним и тем же зарядным кабелем. Но для iPhone и iPad или MacBook нужны разные зарядные устройства. Это связано с тем, что Apple перевела MacBook и iPad на USB-порт для зарядки, в то время как iPhone по-прежнему оснащен разъемом Lightning. Теперь Европейский союз вынудил Apple создать практически универсальный зарядный кабель для всех своих устройств.

Фото: miiledi.ru

Презентация iPhone 15-й серии намечена на 12 сентября, а если следовать традиционным графикам Apple, то, скорее всего, новые iPhone появятся 22 сентября. В iPhone 15 появится новый порт для зарядки USB-C и новый кабель для зарядки. Конечно, не стоит ожидать, что Apple изменит свое мнение и включит в комплект поставки адаптер для зарядки.

С переходом iPhone 15 на USB-C больше не будет необходимости носить с собой как минимум два отдельных кабеля для зарядки. И это даже если у вас нет iPhone. Если у вас есть AirPods и MacBook, то вам также потребуется два кабеля. Также ходят слухи, что появятся новые AirPods с портом Type-C, которые могут быть представлены вместе с iPhone 15-й серии.

Необходимость носить с собой слишком много кабелей для зарядки - это то, чего практически лишены пользователи Android. Практически все телефоны среднего и премиум-класса на базе Android оснащены портом Type-C. То же самое относится и к настоящим беспроводным наушникам. А если вы относитесь к тем, кто не приемлет все Apple и имеет ноутбук с Windows, то большинство этих устройств также оснащены портом Type-C. iPhone 15 решит проблему с кабелями для зарядки, и вам, возможно, придется поблагодарить Европейский союз.

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