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Google ужесточает модерацию медицинской тематики на Youtube
Новые правила определяют порядок рассмотрения материалов о здоровье

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Интернет - это источник многих полезных вещей, таких как вкусные рецепты, технологические предложения и ужасная дезинформация. Последняя часто распространяется через социальные сети, с чем они вынуждены бороться (или обычно предпочитают игнорировать). В настоящее время YouTube решил с этим бороться, объявив о новом долгосрочном плане борьбы с медицинской дезинформацией, особенно в отношении рака.

Фото: ru.freepik.com

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Новые правила YouTube в отношении медицинского контента будут подразделяться на три категории: профилактика, лечение и опровержение дезинформации. Профилактика, как утверждается, будет заключаться в проверке и удалении видеороликов, противоречащих рекомендациям авторитетных специалистов или опровергающих безопасность и эффективность вакцин (платформа запретила контент, содержащий дезинформацию о вакцинах, в 2021 году). Лечение должно быть направлено на удаление любой дезинформации, касающейся, как это не удивительно, лечения медицинских заболеваний, включая непроверенные средства. Платформа утверждает, что опровержение будет сосредоточено на удалении любого контента, содержащего ложные утверждения, например, что люди не умирали от COVID-19.

"Чтобы определить, попадает ли то или иное заболевание, лечение или вещество в сферу действия нашей политики в отношении медицинской дезинформации, мы оцениваем, связано ли оно с высоким риском для здоровья населения, есть ли по нему публичные рекомендации от органов здравоохранения по всему миру, и вообще подвержено ли оно дезинформации", — заявили директор YouTube и глобальный руководитель партнерства в области здравоохранения и общественного здоровья доктор Гарт Грэм и вице-президент YouTube и глобальный руководитель отдела доверия и безопасности Мэтт Хэлприн в совместном релизе, в котором излагаются новые правила.

Начиная с сегодняшнего дня, YouTube заявляет, что будет удалять видеоролики, посвященные раковым заболеваниям, которые нарушают какие-либо из этих правил, и, как утверждается, в ближайшие недели эта работа будет активизирована. Например, если в видеоролике говорится, что чеснок лечит рак, он будет удален. Кроме того, YouTube публикует плейлист с научно обоснованными видеороликами, посвященными раку, и объединяет усилия с клиникой Майо для создания еще большего количества информационных видеороликов о раке.

Тем не менее, YouTube заявляет, что разрешит оставить некоторые видеоролики о здоровье, содержащие ложные сведения, если это будет соответствовать контексту, например, общественным интересам. По словам представителей платформы, в некоторых случаях контент будет разрешен к размещению, но с возрастным ограничением.


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#здоровье #рак #ютуб #борьба с дизинформацией #обновление правил
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N1ghtwish
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Дмитрий
23:31
Кто бы сомневался. в больших городах. раньше везде разворачивали. теперь можно и вовсе не ждать 5ж один мегабит в обед от самого быстрого провайдера это надолго. Всёравно для отечественного 5ж...
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